Общество

Донорами в течение недели в России стали более 67 тысяч человек

Свыше 67,6 тысячи человек стали донорами в течение недели, приуроченной к Национальному дню донора, который отмечается 20 апреля. Об этом сообщается в Telegram-канале Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.

«В России донорами с 15 по 21 апреля стали 67 тысяч 678 человек, из них 20 апреля, в Национальный день донора, - 4 тысячи 842 человека», - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 15 по 21 апреля во всех регионах России прошли масштабные мероприятия, приуроченные к Национальному дню донора. В эти дни состоялись открытые диалоги со студентами и старшеклассниками, флешмобы, спортивные и творческие активности, а также награждения почетных доноров России, пишет ТАСС.

В Центре крови ФМБА России 15 апреля прошел образовательный трек для организаторов донорского движения. 17 апреля в Координационном центре правительства РФ на Международной выставке-форуме «Россия» был дан старт федеральной донорской акции Федерального медико-биологического агентства «Знаю! Могу! Помогаю!». Кроме того, 20 апреля на ВДНХ прошла праздничная акция ФМБА России с концертной программой и флешмобами.