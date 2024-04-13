Общество

Тренировочный ЕГЭ с использованием российской операционной системы пройдет в Пскове

Тренировочный экзамен в формате Единого государственного экзамена состоится во вторник, 23 апреля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области, он пройдет в рамках Всероссийского форума «Российские цифровые технологии в образовании», организованного комитетом по образованию Псковской области и Региональным центром информационных технологий.

Цель тренировочного экзамена — печать и сканирование экзаменационных материалов в аудиториях пункта проведения на российской операционной системе АльтЛинукс.

Тренировочный экзамен будет проходить в пункте проведения экзаменов в Писковской средней общеобразовательной школе Псковского района. Он начнется в 15.00.

На апробации будет присутствовать заместитель директора Федерального центра тестирования Станислав Афанасьев, начальник отдела Комитета по образованию Андрей Дмитриев, а также специалисты Регионального центра информационных технологий.

Данное мероприятие проводится в соответствии с планом тренировочных мероприятий по подготовке к ЕГЭ Федеральным центром тестирования, который осуществляет технологическое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации, в том числе по организации и проведению ЕГЭ, а также формированию и ведению информационных ресурсов.

На форуме проведут секционные заседания, творческие площадки, мастер-классы, а также тематические выставки в нескольких местах: в Правительстве Псковской области, Региональном центре информационных технологий и Псковском техническом лицее. Среди участников — порядка 100 специалистов из разных регионов страны: педагоги, представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, образовательных организаций и эксперты ИТ-отрасли, центров цифровой трансформации, центров опережающей профессиональной подготовки и другие специалисты цифровых технологий.

Организаторами Форума выступили правительство Псковской области, комитет по образованию Псковской области и Региональный центр информационных технологий.