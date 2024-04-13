Общество

Цифровизацию образования обсуждают на Всероссийском форуме в Пскове

Всероссийский форум «Российские цифровые технологии в образовании» стартовал в Пскове в понедельник, 22 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

К участникам форума обратился заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин, пожелав им активной и плодотворной работы. «Сегодня цифровые технологии стали одним из драйверов развития страны. В своем послании Федеральному Собранию президент сообщил, что важным инструментом в развитии всех отраслей экономики и социальной сферы, в том числе образования, станет формирование цифровой платформы национального проекта "Экономика данных". Ее создание позволит объединить общее, дополнительное и профессиональное образование с системой профориентации», — сказал вице-губернатор.

Александр Серавин отметил, что в Псковской области все массовые социально значимые услуги реализуются в электронном виде. Кроме того, система «Цифровое образование Псковской области» одной из первых была интегрирована с ФГИС «Моя школа», которая представляет собой единую платформу данных для учителя, ученика и родителя. Она поддерживает размещение и доступ к верифицированному цифровому образовательному контенту Минпросвещения России. Цифровая система в сфере образования, разработанная псковскими специалистами, успешно внедряется в других субъектах, в том числе и в новых регионах России. Также в области обеспечено функционирование региональной системы видеонаблюдения, используемой при проведении ЕГЭ и ОГЭ, а в ходе объединения данных в Псковской области запустили региональных цифровых помощников для учащихся, педагогов и родителей.

В своем видеообращении заместитель Министра цифрового развития и связи Российской Федерации Олег Качанов поприветствовал участников и подчеркнул, что на форуме получится обменяться лучшими практиками с точки зрения цифровизации образования. «Расскажем, как будем совершенствовать ФГИС "Моя школа", внедрять и развивать эту систему, как будем усиливать с точки зрения цифровой стандартизации возможности регионов. Надеюсь, дискуссии будут предметными и приведут к определенному результату», — заключил он.

На форуме проведут секционные заседания, творческие площадки, мастер-классы, а также тематические выставки в нескольких местах: в правительстве Псковской области, Региональном центре информационных технологий и Псковском техническом лицее.

Среди участников — порядка 100 специалистов из разных регионов страны: педагоги, представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, образовательных организаций и эксперты ИТ-отрасли, центров цифровой трансформации, центров опережающей профессиональной подготовки и другие специалисты цифровых технологий.

Организаторами Форума выступили правительство Псковской области, комитет по образованию Псковской области и Региональный центр информационных технологий.