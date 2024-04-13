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Общество

Музей-квартира Ленина открылся после реэкспозиции

22.04.2024 21:50|ПсковКомментариев: 0

С сегодняшнего дня обновленный Музей-квартира В.И. Ленина открыт для посещения после реэкспозиции. В течение апреля сотрудники Псковского музея-заповедника проводили работу по обновлению и переформированию выставочного пространства, и теперь музей вновь готов принимать гостей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

«При проведении реэкспозиции одной из главных задач было наглядно показать, какие экспонаты могли быть представлены в этом музее до 1941 года. Это было достигнуто тем, что выставочное пространство музея-квартиры стало четко разделено на некие смысловые зоны, каждая из которых иллюстрирует тот или иной аспект пребывания Владимира Ильича Ленина на Псковской земле и, что самое главное, показывает то, каким был губернский Псков в тот период, когда здесь находился Ленин», – отметил старший научный сотрудник исторического отдела Псковского музея-заповедника Юрий Конов.

В коридоре между комнатами была устроена небольшая картинная галерея, где собраны и представлены картины Ивана Николаевича Ларионова, который с 1955 года являлся директором Псковского музея и занимал этот пост до 1963 года. Иван Николаевич был не только музейным работником, но и художником. Ряд своих работ он посвятил периоду пребывания Ленина в Пскове. Эти картины теперь и украшают стены музея-квартиры.

Отдельное внимание было уделено залу, который показывает жизнь губернского Пскова того времени, когда в нем находился Владимир Ленин. Здесь посетители смогут познакомиться с обстановкой богатой квартиры доходного дома Пскова рубежа XIX–XX веков, увидеть архитектуру и памятники губернского Пскова глазами жителя города и окунуться в таинственную атмосферу съемной квартиры конца XIX века, постояльцами которой могли быть как великие писатели, так и будущие вожди революции.

 

«Атмосфера губернского Пскова представлена через призму пребывания здесь Владимира Ильича. Информационные постеры рассказывают о нелегком периоде жизни будущего вождя революции, оживляя повествование письмами Ленина, элементами интерьера и другими предметами, которые могли тогда окружать революционера. Путешествуя по залам музея-квартиры, вы сможете стать спутниками Владимира Ильича в его странствиях, узнать о причинах приезда Ленина в Псков и его деятельности в псковский период жизни», – добавили в музее.

Музей-квартира В.И. Ленина работает по адресу: улица Ленина, 3, со вторника по субботу с 11.00 до 18.00, воскресенье и понедельник – выходные дни.

Источник: Псковская Лента Новостей
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