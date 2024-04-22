Общество

Дополнительный конкурс проектов ТОС объявят в Пскове

Городской конкурс проектов ТОС состоялся, в нем приняли участие 15 территориальных общественных самоуправлений, из них 14 признаны победителями. Об этом глава города Пскова Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Борис Елкин / Telegram

Всего будет выполнено 20 проектов по благоустройству. На территориях ТОС появятся детские и спортивные площадки, ограждения и навесы, новые почтовые ящики и контейнерные площадки, видеонаблюдение, окна и двери.

Ознакомиться с реестром заявок можно на сайте города Пскова.

«И еще одна хорошая новость. Образовалась небольшая экономия призового фонда. А это означает, что совсем скоро объявим дополнительный конкурс! Кто не успел подать заявки, у вас есть еще один шанс!» - добавил Борис Елкин.