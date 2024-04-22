Общество

До завершения голосования за объекты благоустройства в Псковской области осталась неделя

Продолжается Всероссийское голосование по выбору новых объектов благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» президентского национального проекта «Жилье и городская среда». В Псковской области уже свыше 80 тысяч жителей сделали свой выбор в пользу той или иной территории. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В ряде муниципальных образований среди общественных пространств, участвующих в конкурсе, есть явные лидеры. Так, в Пскове это пешеходная зона вблизи Чертова ручья на улицах Алексея Алехина и Загородной (более 2,8 тысячи голосов) и общественная территория на улицах Звездной и Юности (порядка 2,6 тысячи голосов).

Великолучане в рамках голосования наибольшее предпочтение пока отдают будущему благоустройству пешеходной зоны на проспекте Гагарина (более 2,8 тысячи голосов). На втором месте в рейтинге разместился городской пляж на улице Рабочей (свыше 2,4 тысячи голосов). Третий в списке — сквер на площади Калинина (около 1,6 тысячи голосов).

В Новоржевском муниципальном округе Екатерининская площадь на улице Германа по числу голосов более чем на тысячу опережает общественную территорию у здания местной администрации. За благоустройство первой и второй территорий выступили почти 1280 и 260 человек соответственно.

В Опочецком муниципальном округе разница в числе проголосовавших между потенциальными объектами благоустройства составляет более 2,3 человек: в пользу сквера «У Великой» на площади Советской свой выбор сделали около 2,7 тысячи жителей, в пользу общественной территории у дома № 23 на улице Строителей — только 300.

Всего на ежегодное голосование в этом году в регионе вынесено 78 общественных территорий.

Проголосовать за благоустройство общественного пространства можно до 30 апреля на сайте za.gorodsreda.ru через платформу «Госуслуги», а также с помощью волонтеров. Принять участие в голосовании может любой житель субъекта РФ старше 14 лет.

В ходе голосования жители смогут решить, как благоустроить свой населенный пункт: обновить детскую площадку, построить скейт-парк, облагородить центральную площадь или другое общественное пространство. Позитивные изменения в городской среде, происходящие по итогам голосования, можно наблюдать на всей территории области. Появляются новые современные парки, уютные скверы, креативные общественные пространства и многофункциональные игровые и спортивные зоны.

В прошлом году более 40 территорий благоустроено в Псковской области в рамках масштабного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). Псковская область участвует в проекте с 2019 года. За 5 лет в регионе благоустроено свыше 460 территорий: 244 общественных и 217 дворовых.

Основная задача федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жилье и городская среда» — дать новый импульс развитию муниципалитетов в России: благоустраиваются общественные пространства (набережные, места отдыха, парки, скверы, улицы, спортивные площадки), а также реализуются проекты Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. По решению президента России Владимира Путина федеральный проект ФКГС продлен до 2030 года.