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Общество

Заявления на пересдачу ЕГЭ будут принимать с 26 июня по 1 июля

23.04.2024 12:20|ПсковКомментариев: 0

Выпускники школ в 2024 году впервые смогут пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании, заявления на пересдачу будут приниматься с 26 июня по 1 июля 2024 года включительно. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам совещания с регионами.

«Впервые в 2024 году у выпускников по образовательным программам среднего общего образования появилась возможность пересдать экзамен по одному из предметов по выбору учащегося и использовать результат пересдачи в текущем году. Заявления на пересдачу ЕГЭ будут приниматься с 26 июня по 1 июля 2024 года включительно», - говорится в сообщении.

В аппарате напомнили, что основной период сдачи единого государственного экзамена стартует 23 мая. Днями для пересдачи определены 4 и 5 июля, пишет ТАСС. 

Президент РФ Владимир Путин 29 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что выпускники школ должны иметь возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании. После Минпросвещения РФ и Рособрнадзор утвердили новое расписание ЕГЭ-2024 с учетом возможности пересдать один предмет.

Источник: Псковская Лента Новостей
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