Общество

Познакомиться с военными историями семей могут жители Псковской области в игре «Наша Победа»

В преддверии 9 мая жители Псковской области могут принять участие в интеллектуальной онлайн-игре «Наша Победа». Регистрация на мероприятие открыта на сайте игра-нашапобеда.рф, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Для жителей Северо-Западного федерального округа игра пройдет 8 мая в 15:00.

Она будет посвящена историям семей, столкнувшихся с жестокостью немецко-фашистских оккупантов в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Участники игры узнают биографии смелых и сильных духом людей, сражавшихся за Родину и ковавших Победу в тылу, истории людей, которых война разлучила на долгих 4 года, и тех, кто смог найти друг друга даже в пылу сражений.

В онлайн-игре «Наша Победа» можно принять участие в индивидуальном формате. Участники, используя собственные знания, логику и сообразительность, будут отвечать на вопросы ведущего. Для получения призового места необходимо дать как можно больше правильных ответов, отправив их быстрее соперников из других федеральных округов или стран.

Принять участие в игре может любой житель России в возрасте от 14 лет, а также иностранные граждане и соотечественники, проживающие за рубежом.

В рамках игры будет определено 40 победителей из Российской Федерации и 10 победителей среди участников, проживающих за рубежом. Всем обладателям призового места будут отправлены призы от организаторов игры.

Историческая онлайн-игра «Наша Победа» проводится в рамках реализации проекта «Международная историко-просветительская акция Диктант Победы».

Организаторами игры являются Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы», организационный комитет Всероссийской политической партии «Единая Россия» «Наша Победа», Фонд стратегических инициатив Музея Победы при поддержке Фонда президентских грантов.