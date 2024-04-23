Общество

Врач предупредила об опасности использования грязных кондиционеров

В кондиционерах, которые своевременно не чистят, создается благоприятная среда для размножения микроорганизмов, вызывающих инфекционные заболевания, рассказала РИА Недвижимость руководитель отдела медицинской экспертизы «Инвитро» Екатерина Терентьева.

«В фильтре кондиционера скапливается пыль, бактерии, насекомые, пыльца растений. Если периодически его не чистить и не промывать решетки внутри кондиционера, там создаются благоприятные условия для размножения плесневых грибков, микроорганизмов, что может стать причиной развития аллергических реакций - ринита, конъюнктивита - и инфекционных заболеваний, самое известное из которых – легионеллез», - пояснила она.

Также, по ее словам, есть риск обострения хронических заболеваний органов дыхания, среди которых тонзиллит, фарингит и бронхит, поэтому очистка кондиционеров от грязи и пыли необходима.

В компании «Ситилинк» уточнили, что при использовании домашней сплит-системы самостоятельно можно провести чистку внутреннего блока. Для обработки блока, который находится снаружи, рекомендуется вызвать мастера в целях безопасности.

Представитель ритейлера также отметил, что наиболее оптимально проводить чистку внутреннего блока примерно раз в полугодие, желательно перед началом сезона активного использования техники. А вот внешний блок очищать можно раз в несколько лет.

В то же время в «Инвитро» рекомендуют проверять состояние фильтров кондиционера раз в месяц, при необходимости промывая их.