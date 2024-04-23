Общество

В лесах средней полосы России начинается опасная активность клещей

Пик активности клещей разгорается в лесах средней полосы России. Об этом сообщили в пресс-службе Рослесинфорга (лесоучетное учреждение Рослесхоза), призывая граждан соблюдать правила безопасности.

«С наступлением солнечных дней и стабилизацией теплой погоды, в лесах средней полосы зафиксирована активность клещей. Опасные лесные обитатели появляются в лесах с таянием снегов и предпочитают температуру в районе 18-20 градусов, пик активности разгорается с приближением мая. Всегда есть возможность привиться от клеща, однако вакцина спасает только от энцефалита. При этом клещ переносит много разных инфекций, одна из которых - болезнь Лайма», - говорится в сообщении.

Чтобы обезопасить себя от насекомых, нужно надевать высокую обувь, в которую легко заправить штаны. Также помогут длинные рукава, высокие носки, закрытое горло, на голову лучше надеть кепку или платок, заправив волосы внутрь. Одежда должна быть светлая и гладкая, на ней паразита лучше заметно. Еще один важный элемент - нанести на всю одежду репеллент, который безопасен для здоровья, но отпугивает клещей, пишет ТАСС.

Кроме того, рекомендуется не обустраивать место для пикника в глубокой траве, где обитают клещи. Для отдыха предпочтительны сухие сосновые леса или песчаные почвы. Также клещи боятся яркого солнца. Однако каждые два часа следует осматривать себя и попутчиков.

«Если вы пришли домой и обнаружили, что паразит все-таки к вам прицепился, не нужно вытаскивать его силой или заливать подсолнечным маслом. Это опасный миф, который может нанести больше вреда. Насекомое, скорее, углубится под кожу, задохнется и выплеснет все брюшное содержимое, что только увеличит риск заражения», - предупреждают в Рослесинфорге.

В ведомстве советуют взять пинцет и попробовать выкрутить клеща вращательными движениями, а после продезинфицировать место укуса. При этом специалисты не советуют торопиться. Существует миф, что чем быстрее достать кровососущего, тем меньше риска заразиться инфекцией. Это не так, поскольку она передается с первого укуса, отмечают в лесном ведомстве. Поэтому правильно обратиться в травмпункт при обнаружении укуса, там клеща сразу возьмут на анализ.