Общество

Россиян предупредили, чем опасны «карманные» банки маркетплейсов

Платить с виртуальных карт, которыми в последнее время обзавелись популярные маркетплейсы, удобно и выгодно. Но такие карты несут в себе риски, рассказала доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

По ее словам, основная опасность для пользователей виртуальных карт маркетплейсов остается той же, что и для пользователей прочих дебетовых карт, пишет «Прайм».

«Поскольку они используются для покупок в интернете, хранение на них огромных сумм сопряжено с существенным риском мошеннических действий. От имени этих банков могут рассылать информацию доверчивым гражданам с предложением поучаствовать в фейковых опросах или проставить лайки отдельным товарам», — предупреждает Белянчикова.

Пользователей могут завлечь в еще более сложные схемы, где непременно потребуется предоставить личные данные, в том числе, сведения о банковских картах. Втянувшись в «игру», жертва может лишиться всех накоплений.

Еще одна опасность — рассрочка, которую некоторые маркетплейсы предлагают клиентам. По сути, это обычный кредит, и нарушение графика платежей чревато штрафными санкциями. Кроме того, рассрочку предоставляют по высоким ставкам, а если вы их не видите, значит они «зашиты» в цену, заверила специалист.