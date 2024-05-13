Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Игорь Иванов о профсоюзах
топ заведений для выпускников
взгляд в будущее ИТ в образовании
экзотика агротуризм
ENERGY кешбэк-игра
где в Пскове получить права
Господин Рейтингомер
ритуалы памяти
ПЭМЗ ищет сотрудников
Онлайн-викторина про Псковскую область
педагоги лучшие из лучших
топ-5 рецептов пасхи
места для выпускного
день победы великие луки
Кабельный потенциал
оплата сверхурочных работ
 
 
 
ещё Общество 13.05.2024 11:080 Опубликован режим работы нового фонтана на Четырех углах в Пскове 13.05.2024 11:140 «Муви-23» в Псковской области включили в реестр недобросовестных поставщиков 13.05.2024 11:080 Опубликован режим работы нового фонтана на Четырех углах в Пскове 13.05.2024 10:520 Сергей Вострецов: Идея назначить Белоусова министром обороны — лучшее кадровое решение 13.05.2024 10:300 Ритуалы памяти 13.05.2024 09:390 Почти девять тысяч жителей Псковской области начали искать работу
 
 
 
Самое популярное 08.05.2024 07:000 С шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области 10.05.2024 15:353 До семи увеличилось число погибших в ДТП с утонувшим автобусом в Петербурге 06.05.2024 22:465 Новые подробности наезда на лося под Псковом: пострадала семья из трех человек 06.05.2024 17:230 Рейтингомер: новый эпизод «дела Грацкого», перестановки в правительстве и резидент-банкрот 08.05.2024 11:210 График движения автобусов изменился в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Ритуалы памяти

13.05.2024 10:30|ПсковКомментариев: 0

Укоренившийся взгляд на сферу ритуальных услуг — этот бизнес работает по своим законам и правилам, без чувства сострадания и понимания. Главная проблема отрасли — это отсутствие здоровой конкуренции и желание быстрой прибыли. «Военно-ритуальная компания "Ветеран"» в городе Пскове, выбрала для себя иной путь, иную стратегию развития, полностью перевернув представление о ритуальной сфере.

 

Ценности

Налаживая и развивая производство, устанавливая среднерыночную стоимость услуг, добиваясь высокого уровня профессионализма и осознавая свою ответственность, компания предоставляет заказчику высококачественный товар и полный спектр услуг, соответствующие нормам и пожеланиям. Доказывает своим примером, что в этой сфере можно и нужно работать иначе. Это ценности, которые сотрудники «Военно-ритуальной компании "Ветеран"» привносят в свою работу день за днем и показывают путь развития тем, кто только начинает использовать новые подходы. Предприятие внедряет на местном рынке последние тренды отрасли.

«Ветеран» оформил надгробие на могиле отца Александра Цыганова. погибшего на СВО.

Это уже не просто компания — это большое и динамично развивающееся предприятие. Здесь работают собственные столярный и швейный цеха, налажено полноценное и самостоятельное производство изделий из камня. Вложены ресурсы и силы в строительство большого здания, в котором помимо цехов располагается салон ритуальных услуг, где представлена собственная ритуальная продукция широкого и разнообразного спектра. Сотрудники компании хорошо осведомлены о своих обязанностях, вежливы, спокойны и распространяют чувство уверенности в услугах организации. Бригада сопровождения всегда в форме и проходит строгий инструктаж, вплоть до предоставления помощи в случаях внештатных ситуаций.

Благодаря своей истории предприятие имеет внутреннюю атмосферу стабильности, уверенности, надежности и порядка – во главе компании стоят ветераны Вооруженных сил. Ежегодно предприятие принимает участие в различных акциях и мероприятиях. Руководство компании гордится своей причастностью к созданию воинских мемориалов. В том числе, «Ветеран» участвует в строительстве комплекса в Выбутах для героев спецоперации.

Честь офицеров

В феврале правительство Псковской области проинформировало: согласована концепция мемориала на захоронении участников специальной военной операции в Выбутах. Утвердили ее самые главные в этом вопросе люди — вдовы защитников. Были организованы встречи с губернатором области Михаилом Ведерниковым и сенатором Алексеем Наумцом. Рядом с местом упокоения погибших установят коленопреклоненную фигуру воина и плиты с именами павших. На их могилах появятся единообразные надгробия в той же стилистике.

Надгробиями занимается «Военно-ритуальная компания "Ветеран"».

В организацию уже поступали обращения от родственников погибших с просьбой осуществить создание надгробия, достойного павшего в бою близкого человека. И в конечном итоге, руководство «Ветерана» вышло с предложением принять участие в деле увековечивания памяти погибших в ходе выполнения боевых задач.

Предоставленную возможность сотрудники «Ветерана» называют большой честью. С понятием чести — офицерской чести — здесь знакомы близко. Костяк руководства компании составляют ветераны Вооруженных сил, служившие в 76-ой Гвардейской десантно-штурмовой дивизии. В частности, создатель и руководитель организации Андрей Астахов — потомственный военный. После увольнения в запас в частном порядке выполнял задачи в составе ЧВК «Вагнер». Участвовать в боевых действиях приходилось, в том числе, на территории Сирии. За форсирование реки Евфрат награжден медалью «За отвагу». О боевом прошлом напоминают два флага в кабинете директора, небесно-голубой ВДВ и черный.

В разных организационных формах «Ветеран» работает с 2014 года. Начинал Андрей Астахов как индивидуальный предприниматель, со временем дело превратилось в серьезную компанию. Десять лет, с одной стороны, достаточный срок, чтобы зарекомендовать себя на рынке, как надежная и стабильная компания. С другой, сравнительно небольшой, чтобы избежать влияния старых и изживших себя моделей ведения бизнеса ещё с 90-х и работать по совсем другим лекалам и принципам, стараясь вдохнуть в компанию, одновременно, современный и традиционный подходы.

Одна из особенностей подхода — постоянное внедрение в работу последних тенденций с рынка ритуальных услуг. Несмотря на свою специфику, отрасль развивается по тем же законам, как и всякая другая, здесь есть свои тренды, появляются новинки, которые следует внедрять осторожно, с оглядкой на ценности и традиции населения. И в «Ветеране» их внимательно отслеживают. Например, с осенней выставки «Некрополь» в «Крокусе» привезли идею с прикреплением на надгробия аккуратных металлических табличек с QR-кодами. Если раньше максимум информации – это имя, годы жизни и иногда выгравированная фотография, то современные цифровой мир расширяет возможности по сохранению памяти. QR-код ведет на специальный портал, куда родственники могут загрузить любую информацию о биографии усопшего, фотоснимки, видеоролики. Первые подобные таблички появятся на плитах в Выбутах, QR-коды будут вести к информации о боевом пути и подвигах погибших. Позднее эту технологию распространят на другие захоронения.

 

Разработанный «Ветераном» макет памятника для героя СВО после утверждения губернатором Михаилом Ведерниковым стал образцом для благоустройства захоронений на мемориале в Выбутах.

Другая деталь пришла на мемориал в Выбутах, уже зарекомендовав себя на гражданских захоронениях. «Ветеран» первым в Пскове начал не гравировать фотографии на надгробиях, а изготавливать цветные фотоснимки на стекле – долговечно и реалистично.
Макеты надгробий для мемориала в Выбутах — индивидуальный проект, который компания изготовила безвозмездно.

«Для нас истинная гордость и большая ответственность участвовать в строительстве мемориала, который останется на долгую память, увековеченную в камне и высеченную в наших сердцах, - заявляет Андрей Астахов. - Черствых среди нас нет, мы все люди, у всех есть душа и сердце, каждую историю пропускаешь через себя. Для нас это особая задача и важное дело. Ведь многие из нас выросли в одном городе, вместе учились, потом служили».

То, что связала жизнь, не смогла разорвать смерть.

«Ветерану» не впервые работать над увековечиванием памяти павших. Регулярно сотрудники компании участвуют в перезахоронении останков бойцов, поднятых поисковиками по псковским лесам. Многие в городе и области уже давно знают: если позвонить в «Ветеран», уже назавтра все будет готово для торжественной церемонии. Вместе с Мариной Ручьевой, председателем городского отделения региональной общественной организации «Дети войны», восстанавливали заросшие со временем бурьяном могилы.

Восстановленное и благоустроенное захоронение отца партизана. Работа с ПРОО «Дети войны».

Большая работа была проделана в Дедовичах. Усилиями «Ветерана» на холме в чистом поле встал мемориал «Партизанская слава».

Мемориал в Дедовичах.

Памятный знак «Детям войны» неподалеку от районной администрации – тоже результат труда сотрудников компании.

Памятный знак «Детям войны» в Дедовичах.

А когда по всей области начали создавать мемориальные сооружения «Вечный огонь», глава района Геннадий Афанасьев обратился в компанию с особым поручением: работа должна стать одной из лучших, запоминающихся и достойных памяти – такую поставил высокую задачу. В «Ветеране» считают, что с ней справились: «Сделали, почти как в Александровском саду у Красной площади — гранитную звезду».

Дельный совет

Главный показатель качества работы – готовность клиентов «Ветерана» рекомендовать услуги компании своим родственникам и знакомым.

«До того, как пришел в этот бизнес, тоже бывал в горестной ситуации, - рассказывает Андрей Астахов. - По себе знаю, какое состояние растерянности накрывает. Ты не знаешь, куда обратиться. В первую очередь, позвонишь самому близкому человеку, а тот, находясь вне стрессовых обстоятельств, даст толковый совет».

Основная доля людей обращается в «Ветеран» по рекомендациям, отзывам клиентов, основанным на полном доверии.

Все проходит официально и законно: с договором, гарантией, кассовым аппаратом. Официальный офис не находится в фургоне и назавтра не растворится в воздухе, не предоставляет оформление с руки. У компании есть свои павильоны на кладбищах «Орлецы» и «Белый Мох», откуда идёт строгая взаимосвязь с головным офисом и руководством компании. Прайс фиксированный, при этом всегда находится возможность осуществить индивидуальные пожелания.

Андрей Астахов и сам лично часто дает дельные бытовые советы тем, кто обращается в компанию за помощью. Особенно с наступлением тепла, когда родственники приходят на кладбище наводить порядок на местах захоронений близких умерших. Распространенной практикой на псковских кладбищах стало навязывание услуг прямо посреди могильных плит. К родственникам подходят якобы представители ритуальных компаний и предлагают установку памятников, оградок, другое благоустройство. В лучшем случае некорректно могут повести себя и нарушить уединение родных, в худшем навяжут услугу, завышенную в стоимости в несколько десятков тысяч, а порой и в разы. Объяснением тому является факт, что человек, представившийся агентом, хочет получить свой процент от заказа при последующей его продаже. Поэтому финансово грамотно будет прийти в официальный офис за теми же услугами, ознакомиться с прайсом, ознакомиться с предоставленным эскизом, а уже после заключить официальный договор, но без комиссии посредника. Бывают случаи когда набрав предоплат, «представитель» исчезает, словно его и не было. С легально работающей компанией такого не случится.

Будучи уверенными в надежности и исполнении сотрудниками своих обязательств перед заказчиками, в компанию также часто обращаются для заключения прижизненного договора. Подобные договоры заключают одинокие пожилые люди, которые задумываются о том, что будет после окончания земного пути. Оплачивая все услуги вплоть до установки памятника в ценах нынешнего года, они уверены, что в печальный час «Ветеран» на достойном уровне выполнит свою работу.

По-другому здесь просто не умеют. Ведь для руководства и сотрудников компании это не просто работа, это служение людям.

«Военно-ритуальная компания "Ветеран"»
Псков, ул. Труда, 28, пом. 1
Полный комплекс ритуальных услуг
Выезды по области
8 (8112) 60-10-60
8 (8112) 60-10-10 (круглосуточный)
Посмотреть отзывы реальных клиентов

Фотографии предоставлены «Военно-ритуальной компанией "Ветеран"»

Erid: 2SDnjdQfQJD Реклама. ООО «Военно-ритуальная компания "Ветеран"»

Теги: #ритуальные услуги
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы идею ввести 10-дневные майские каникулы?
В опросе приняло участие 310 человек
13.05.2024, 11:140 «Муви-23» в Псковской области включили в реестр недобросовестных поставщиков 13.05.2024, 11:080 Опубликован режим работы нового фонтана на Четырех углах в Пскове 13.05.2024, 11:000 80-й сезон в Псковской областной филармонии закроют 23 мая 13.05.2024, 10:520 Сергей Вострецов: Идея назначить Белоусова министром обороны — лучшее кадровое решение
13.05.2024, 10:430 «ГорДозор»: Итоги межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения в Пскове 13.05.2024, 10:340 Пожилая женщина погибла в огне в дедовичской деревне Цвень 13.05.2024, 10:300 Ритуалы памяти 13.05.2024, 10:250 «Беседка»: Боги, звезды и мы. Премьера спектакля «Амфитрион» в Пскове
13.05.2024, 10:080 Сотрудники «Нового квартала» озеленили придомовую территорию на улице Завеличенской в Пскове 13.05.2024, 09:580 Пенсионер погиб при пожаре в стругокрасненской деревне Выборово 13.05.2024, 09:390 Почти девять тысяч жителей Псковской области начали искать работу 13.05.2024, 09:290 Отопительный сезон завершили в Пскове
13.05.2024, 09:280 Псковские следователи поздравили ветерана с 79-й годовщиной Победы 13.05.2024, 09:100 Пенсии неработающих пенсионеров в России начнут индексировать дважды 13.05.2024, 08:520 Microsoft разблокировала обновления для пользователей из России 13.05.2024, 08:360 Публичное обсуждение налоговой реформы в Госдуме стартует 20 мая
13.05.2024, 08:170 Кардиохирург рассказал о способах продлить жизнь 13.05.2024, 07:580 Псковская область лидирует по показателю обеспеченности населения жильем 13.05.2024, 07:380 Цветы к братской могиле в псковской деревне Красная Горка возложили следователи 13.05.2024, 07:180 Храм начали строить вблизи псковской инфекционки
13.05.2024, 07:000 Мошенники начали атаковать правозащитников и финансовых экспертов 12.05.2024, 22:380 В Совфед поступило представление Путина о назначении главы Счетной палаты РФ 12.05.2024, 21:430 Шойгу назначен секретарем Совбеза РФ вместо Патрушева 12.05.2024, 21:360 В Псковской области простились с шестью погибшими в ходе СВО военными
12.05.2024, 21:240 Путин предложил назначить Белоусова министром обороны РФ 12.05.2024, 20:440 Названы негативные последствия вечернего приема пищи 12.05.2024, 20:011 Число погибших на месте обрушения подъезда дома в Белгороде достигло семи 12.05.2024, 19:340 В Пскове определился обладатель хоккейного Кубка Победы
12.05.2024, 19:170 Что в Пскове украсят ниспадающими дихондрой и петуньей, рассказал Борис Елкин 12.05.2024, 19:000 О свадебных традициях Псковщины рассказывает стенд региона на выставке «Россия» 12.05.2024, 18:530 Боевая награда спустя 80 лет передана родственникам красноармейца, погибшего за освобождение Пушкиногорского района 12.05.2024, 18:450 Влюбленные из Пскова поженились на Всероссийском свадебном фестивале
12.05.2024, 18:221 Комитеты Госдумы поддержали всех кандидатов в правительство России 12.05.2024, 17:520 Пенсионерка лишилась квартиры и 20 млн рублей, поговорив с мошенниками 12.05.2024, 17:200 В ДТП погиб известный российский спортсмен, участник Олимпиады Игорь Сысоев 12.05.2024, 17:100 Великолукский «Экспресс» победил в матче за Суперкубок Псковской области
12.05.2024, 16:420 Псковичи участвуют в Первом Всероссийском свадебном фестивале 12.05.2024, 15:450 В России рассказали об изменениях в налоговой политике 12.05.2024, 15:100 Соревнования среди смешанных футбольных команд стартуют в Пскове 12.05.2024, 14:511 Лидер псковских профсоюзов поздравил медсестер с профессиональным праздником
12.05.2024, 14:222 В России изменят структуру приема в вузы и модель высшего образования 12.05.2024, 13:500 Медведя заметили рядом с деревней Дальнево Печорского района 12.05.2024, 13:430 Московские доброхоты-математики о работе в Михайловском: Мы справились! 12.05.2024, 13:230 Международный день медицинской сестры отмечают 12 мая
12.05.2024, 12:571 Водитель утонувшего в Петербурге автобуса признал вину и раскаялся 12.05.2024, 12:310 Двух жителей Псковской области подозревают в фиктивной регистрации иностранцев 12.05.2024, 12:210 Продолжается реставрация Тарарыгиной башни в Печорах 12.05.2024, 12:160 Псковичи участвуют в турнире по настольному теннису в Петербурге
12.05.2024, 11:591 Подъезд жилого дома обрушился в Белгороде 12.05.2024, 11:360 Поддерживают ли псковичи идею об обязательном изучении в школах китайского языка, выяснили эксперты 12.05.2024, 11:200 Съемки телепрограммы «Кто мы» пройдут в «Михайловском» 12.05.2024, 11:090 Как не лишиться велосипеда, псковичам рассказали в полиции
12.05.2024, 10:400 Двухлетний ребенок захлебнулся в ванне и попал в реанимацию 12.05.2024, 10:150 На 700 тысяч рублей обманули мошенники доверчивых жителей Псковской области 12.05.2024, 10:060 До -3 градусов прогнозируют в Псковской области в понедельник 13 мая 12.05.2024, 09:320 Найден фактор, повышающий риск летального исхода при ожирении в три раза
12.05.2024, 09:030 Антипасху отмечают православные 12 мая 12.05.2024, 08:480 Псковский ансамбль «Мозаика» стал победителем международного фестиваля 12.05.2024, 08:410 Ребенок и взрослые пострадали в ДТП с лосем в Псковской области 12.05.2024, 08:261 Представитель Швейцарии победил на «Евровидении-2024»
12.05.2024, 08:200 Матч за Суперкубок Псковской области состоится в воскресенье 11.05.2024, 22:000 Автомобиль врезался в дерево в Псковском районе 11.05.2024, 21:408 Сергей Вострецов: Мигранты должны осваивать и поднимать деревни 11.05.2024, 21:200 Николай Голубев рассказал о целях и развитии юношеской Футбольной Лиги Северо-Запад
11.05.2024, 21:000 Мотоцикл вылетел в кювет в Пыталовском районе 11.05.2024, 20:433 Мишустин предложил повысить Дениса Мантурова до первого вице-премьера 11.05.2024, 20:210 Псковичам напомнили о возможности подать имена на поминовение онлайн 11.05.2024, 20:000 Открытие нового сезона Юношеской Футбольной Лиги Северо-Запад состоялось в Великих Луках
11.05.2024, 19:430 Продолжительность сильнейшей магнитной бури составит минимум два дня 11.05.2024, 19:210 65 самбистов приняли участие в турнире ко Дню Победы в Пскове 11.05.2024, 19:000 Почти 5 тысяч сел в России получили современную мобильную связь и быстрый интернет 11.05.2024, 18:401 Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства
11.05.2024, 18:220 Галина Овсова посетила музей спорта Псковского края 11.05.2024, 18:001 Храм в честь цесаревича Алексея и его врача заложат в Пскове 11.05.2024, 17:400 На Солнце произошла вторая за день мощнейшая вспышка 11.05.2024, 17:201 Сотни мотоциклистов выехали на дороги Пскова в честь старта очередного мотосезона
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru