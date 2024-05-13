Общество

Ритуалы памяти

Укоренившийся взгляд на сферу ритуальных услуг — этот бизнес работает по своим законам и правилам, без чувства сострадания и понимания. Главная проблема отрасли — это отсутствие здоровой конкуренции и желание быстрой прибыли. «Военно-ритуальная компания "Ветеран"» в городе Пскове, выбрала для себя иной путь, иную стратегию развития, полностью перевернув представление о ритуальной сфере.

Ценности

Налаживая и развивая производство, устанавливая среднерыночную стоимость услуг, добиваясь высокого уровня профессионализма и осознавая свою ответственность, компания предоставляет заказчику высококачественный товар и полный спектр услуг, соответствующие нормам и пожеланиям. Доказывает своим примером, что в этой сфере можно и нужно работать иначе. Это ценности, которые сотрудники «Военно-ритуальной компании "Ветеран"» привносят в свою работу день за днем и показывают путь развития тем, кто только начинает использовать новые подходы. Предприятие внедряет на местном рынке последние тренды отрасли.

«Ветеран» оформил надгробие на могиле отца Александра Цыганова. погибшего на СВО.

Это уже не просто компания — это большое и динамично развивающееся предприятие. Здесь работают собственные столярный и швейный цеха, налажено полноценное и самостоятельное производство изделий из камня. Вложены ресурсы и силы в строительство большого здания, в котором помимо цехов располагается салон ритуальных услуг, где представлена собственная ритуальная продукция широкого и разнообразного спектра. Сотрудники компании хорошо осведомлены о своих обязанностях, вежливы, спокойны и распространяют чувство уверенности в услугах организации. Бригада сопровождения всегда в форме и проходит строгий инструктаж, вплоть до предоставления помощи в случаях внештатных ситуаций.

Благодаря своей истории предприятие имеет внутреннюю атмосферу стабильности, уверенности, надежности и порядка – во главе компании стоят ветераны Вооруженных сил. Ежегодно предприятие принимает участие в различных акциях и мероприятиях. Руководство компании гордится своей причастностью к созданию воинских мемориалов. В том числе, «Ветеран» участвует в строительстве комплекса в Выбутах для героев спецоперации.

Честь офицеров

В феврале правительство Псковской области проинформировало: согласована концепция мемориала на захоронении участников специальной военной операции в Выбутах. Утвердили ее самые главные в этом вопросе люди — вдовы защитников. Были организованы встречи с губернатором области Михаилом Ведерниковым и сенатором Алексеем Наумцом. Рядом с местом упокоения погибших установят коленопреклоненную фигуру воина и плиты с именами павших. На их могилах появятся единообразные надгробия в той же стилистике.

Надгробиями занимается «Военно-ритуальная компания "Ветеран"».

В организацию уже поступали обращения от родственников погибших с просьбой осуществить создание надгробия, достойного павшего в бою близкого человека. И в конечном итоге, руководство «Ветерана» вышло с предложением принять участие в деле увековечивания памяти погибших в ходе выполнения боевых задач.

Предоставленную возможность сотрудники «Ветерана» называют большой честью. С понятием чести — офицерской чести — здесь знакомы близко. Костяк руководства компании составляют ветераны Вооруженных сил, служившие в 76-ой Гвардейской десантно-штурмовой дивизии. В частности, создатель и руководитель организации Андрей Астахов — потомственный военный. После увольнения в запас в частном порядке выполнял задачи в составе ЧВК «Вагнер». Участвовать в боевых действиях приходилось, в том числе, на территории Сирии. За форсирование реки Евфрат награжден медалью «За отвагу». О боевом прошлом напоминают два флага в кабинете директора, небесно-голубой ВДВ и черный.

В разных организационных формах «Ветеран» работает с 2014 года. Начинал Андрей Астахов как индивидуальный предприниматель, со временем дело превратилось в серьезную компанию. Десять лет, с одной стороны, достаточный срок, чтобы зарекомендовать себя на рынке, как надежная и стабильная компания. С другой, сравнительно небольшой, чтобы избежать влияния старых и изживших себя моделей ведения бизнеса ещё с 90-х и работать по совсем другим лекалам и принципам, стараясь вдохнуть в компанию, одновременно, современный и традиционный подходы.

Одна из особенностей подхода — постоянное внедрение в работу последних тенденций с рынка ритуальных услуг. Несмотря на свою специфику, отрасль развивается по тем же законам, как и всякая другая, здесь есть свои тренды, появляются новинки, которые следует внедрять осторожно, с оглядкой на ценности и традиции населения. И в «Ветеране» их внимательно отслеживают. Например, с осенней выставки «Некрополь» в «Крокусе» привезли идею с прикреплением на надгробия аккуратных металлических табличек с QR-кодами. Если раньше максимум информации – это имя, годы жизни и иногда выгравированная фотография, то современные цифровой мир расширяет возможности по сохранению памяти. QR-код ведет на специальный портал, куда родственники могут загрузить любую информацию о биографии усопшего, фотоснимки, видеоролики. Первые подобные таблички появятся на плитах в Выбутах, QR-коды будут вести к информации о боевом пути и подвигах погибших. Позднее эту технологию распространят на другие захоронения.

Разработанный «Ветераном» макет памятника для героя СВО после утверждения губернатором Михаилом Ведерниковым стал образцом для благоустройства захоронений на мемориале в Выбутах.

Другая деталь пришла на мемориал в Выбутах, уже зарекомендовав себя на гражданских захоронениях. «Ветеран» первым в Пскове начал не гравировать фотографии на надгробиях, а изготавливать цветные фотоснимки на стекле – долговечно и реалистично.

Макеты надгробий для мемориала в Выбутах — индивидуальный проект, который компания изготовила безвозмездно.

«Для нас истинная гордость и большая ответственность участвовать в строительстве мемориала, который останется на долгую память, увековеченную в камне и высеченную в наших сердцах, - заявляет Андрей Астахов. - Черствых среди нас нет, мы все люди, у всех есть душа и сердце, каждую историю пропускаешь через себя. Для нас это особая задача и важное дело. Ведь многие из нас выросли в одном городе, вместе учились, потом служили».

То, что связала жизнь, не смогла разорвать смерть.

«Ветерану» не впервые работать над увековечиванием памяти павших. Регулярно сотрудники компании участвуют в перезахоронении останков бойцов, поднятых поисковиками по псковским лесам. Многие в городе и области уже давно знают: если позвонить в «Ветеран», уже назавтра все будет готово для торжественной церемонии. Вместе с Мариной Ручьевой, председателем городского отделения региональной общественной организации «Дети войны», восстанавливали заросшие со временем бурьяном могилы.

Восстановленное и благоустроенное захоронение отца партизана. Работа с ПРОО «Дети войны».

Большая работа была проделана в Дедовичах. Усилиями «Ветерана» на холме в чистом поле встал мемориал «Партизанская слава».

Мемориал в Дедовичах.

Памятный знак «Детям войны» неподалеку от районной администрации – тоже результат труда сотрудников компании.

Памятный знак «Детям войны» в Дедовичах.

А когда по всей области начали создавать мемориальные сооружения «Вечный огонь», глава района Геннадий Афанасьев обратился в компанию с особым поручением: работа должна стать одной из лучших, запоминающихся и достойных памяти – такую поставил высокую задачу. В «Ветеране» считают, что с ней справились: «Сделали, почти как в Александровском саду у Красной площади — гранитную звезду».

Дельный совет

Главный показатель качества работы – готовность клиентов «Ветерана» рекомендовать услуги компании своим родственникам и знакомым.

«До того, как пришел в этот бизнес, тоже бывал в горестной ситуации, - рассказывает Андрей Астахов. - По себе знаю, какое состояние растерянности накрывает. Ты не знаешь, куда обратиться. В первую очередь, позвонишь самому близкому человеку, а тот, находясь вне стрессовых обстоятельств, даст толковый совет».

Основная доля людей обращается в «Ветеран» по рекомендациям, отзывам клиентов, основанным на полном доверии.

Все проходит официально и законно: с договором, гарантией, кассовым аппаратом. Официальный офис не находится в фургоне и назавтра не растворится в воздухе, не предоставляет оформление с руки. У компании есть свои павильоны на кладбищах «Орлецы» и «Белый Мох», откуда идёт строгая взаимосвязь с головным офисом и руководством компании. Прайс фиксированный, при этом всегда находится возможность осуществить индивидуальные пожелания.

Андрей Астахов и сам лично часто дает дельные бытовые советы тем, кто обращается в компанию за помощью. Особенно с наступлением тепла, когда родственники приходят на кладбище наводить порядок на местах захоронений близких умерших. Распространенной практикой на псковских кладбищах стало навязывание услуг прямо посреди могильных плит. К родственникам подходят якобы представители ритуальных компаний и предлагают установку памятников, оградок, другое благоустройство. В лучшем случае некорректно могут повести себя и нарушить уединение родных, в худшем навяжут услугу, завышенную в стоимости в несколько десятков тысяч, а порой и в разы. Объяснением тому является факт, что человек, представившийся агентом, хочет получить свой процент от заказа при последующей его продаже. Поэтому финансово грамотно будет прийти в официальный офис за теми же услугами, ознакомиться с прайсом, ознакомиться с предоставленным эскизом, а уже после заключить официальный договор, но без комиссии посредника. Бывают случаи когда набрав предоплат, «представитель» исчезает, словно его и не было. С легально работающей компанией такого не случится.

Будучи уверенными в надежности и исполнении сотрудниками своих обязательств перед заказчиками, в компанию также часто обращаются для заключения прижизненного договора. Подобные договоры заключают одинокие пожилые люди, которые задумываются о том, что будет после окончания земного пути. Оплачивая все услуги вплоть до установки памятника в ценах нынешнего года, они уверены, что в печальный час «Ветеран» на достойном уровне выполнит свою работу.

По-другому здесь просто не умеют. Ведь для руководства и сотрудников компании это не просто работа, это служение людям.

«Военно-ритуальная компания "Ветеран"»

Псков, ул. Труда, 28, пом. 1

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