Общество

Руспродсоюз сообщил о росте стоимости приготовления пасхального кулича за год на 15,3%

Стоимость приготовления пасхального кулича за год выросла на 15,3%, при этом основной вклад в рост цен внесли яйца. Об этом сообщили в ассоциации «Руспродсоюз».

Уточняется, что для расчета был взят рецепт, в котором для приготовления пасхального кулича нужно 350 г муки, 170 мл молока, 2 куриных яйца, 100 г сахара, 70 г сливочного масла, 100 г сухофруктов, для глазури - 2 яичных белка и 100 г сахара.

По данным ассоциации, в 2024 году стоимость 350 г муки составила 17,8 рубля, 4 яиц - 49,9 рубля, 170 мл молока - 13,2 рубля, 200 г сахара - 14,8 рубля, 70 г сливочного масла - 63,5 рубля, 100 г сухофруктов - 52,2 рубля, пишет ТАСС.

Таким образом, на приготовление пасхального кулича в 2024 году нужно 211,4 рубля против 183,3 руб. годом ранее.