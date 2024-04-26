Общество

Четверть опрошенных россиян планируют взять отпуск в мае

В этом году 23% россиян хотят взять отпуск в мае, следует из апрельского опроса hh.ru Многие россияне оформляют отдых в мае, чтобы увеличить его продолжительность в сочетании с праздничными днями, объяснила профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова.

Так, в 2024-м если взять отпуск на 2 и 3 числа месяца, то получится целая неделя досуга. И при присоединении 6, 7 и 8 мая, добавится еще семь свободных дней, посчитала она.

При этом, согласно опросу hh.ru, больше половины (64%) респондентов считают свои отпускные выплаты недостаточными. Как правило, доход сотрудника может быть на 15-20% ниже в зависимости от того, есть ли праздничные дни в месяце оформления отпуска, отметила доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. В мае будет только 20 рабочих дней, следовательно, брать в это время отпуск невыгодно.

Между тем чаще всего россияне предпочитают отдыхать в августе (52%), в июле (46%) и в сентябре (36%), реже всего — в феврале (9%) и в январе (8%), пишут «Известия».

Кроме того, 39% россиян намерены провести отпуск его в путешествии по России, а пятая часть — в заграничной поездке. Еще 10% будут заниматься бытовыми делами, показал опрос.

Самыми популярными маршрутами по России оказались Краснодарский край, Санкт-Петербург и Алтайский край. А среди зарубежных направлений лидируют Турция, Таиланд и Италия.