Общество

Россиянам раскрыли, кому повысят пенсию в мае

Майское повышение пенсий затронет работников угольной промышленности и летчиков гражданской авиации, а также граждан, которым исполнилось 80 лет, рассказала агентству профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Ежемесячная доплата представителям упомянутых профессий не зависит от их вида пенсии. Финансирование идет из взносов, которые вносят в бюджет СФР предприятия угольной промышленности и организации, использующие труд членов летных экипажей.

Для получения этих выплат необходимо наличие спецстажа, заработанного в особых условиях. Чтобы выплаты начались с мая, пенсионер должен был подать заявление в местное отделение СФР в первом квартале этого года, пишет «Прайм».

Кроме того, пенсии увеличат тем, кому была присвоена I группа инвалидности и тем, кому исполнилось 80 лет. Размер выплаты вырастет, если на иждивении инвалида или 80-летнего гражданина находятся нетрудоспособные члены семьи. Уволившимся в марте майские выплаты пересчитают с учетом индексации.