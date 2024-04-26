Общество

В Думу внесут законопроект о снижении до 16 лет минимального возраста вступления в партию

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) разработал законопроект о снижении минимального возраста вступления в политическую партию с 18 до 16 лет.

Законопроектом предлагается внести изменение в закон «О политических партиях», пишет ТАСС.

Как говорится в пояснительной записке, документ направлен на снижение возрастного ценза для вступления в политические партии до 16 лет «с целью большего вовлечения молодежи в общественно-политическую жизнь, а также формирования у нее активной политической позиции».

Нилов отмечает, что административная и уголовная ответственность в РФ возникают при достижении возраста 16 лет, за особо тяжкие преступления - с 14 лет. Кроме того, в некоторых случаях заключение трудового договора также допускается с лицами, достигшими возраста 16 лет, подчеркивается в пояснительной записке. «Принятие предлагаемого законопроекта, по нашему мнению, позволит вовлечь как можно большее число молодежи в общественно-политическую жизнь, в решение общегосударственных, общественно значимых вопросов, что будет способствовать развитию партийно-политической системы страны», - сказано в пояснительной записке.

По мнению Нилова, предлагаемое изменение также позволит иметь легальный статус члена политической партии лицам, достигшим возраста 16 лет, которые сейчас активно принимают участие в ее работе.