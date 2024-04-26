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Общество

В Думу внесут законопроект о снижении до 16 лет минимального возраста вступления в партию

27.04.2024 09:00|ПсковКомментариев: 2

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) разработал законопроект о снижении минимального возраста вступления в политическую партию с 18 до 16 лет. 

Законопроектом предлагается внести изменение в закон «О политических партиях», пишет ТАСС

Как говорится в пояснительной записке, документ направлен на снижение возрастного ценза для вступления в политические партии до 16 лет «с целью большего вовлечения молодежи в общественно-политическую жизнь, а также формирования у нее активной политической позиции».

Нилов отмечает, что административная и уголовная ответственность в РФ возникают при достижении возраста 16 лет, за особо тяжкие преступления - с 14 лет. Кроме того, в некоторых случаях заключение трудового договора также допускается с лицами, достигшими возраста 16 лет, подчеркивается в пояснительной записке. «Принятие предлагаемого законопроекта, по нашему мнению, позволит вовлечь как можно большее число молодежи в общественно-политическую жизнь, в решение общегосударственных, общественно значимых вопросов, что будет способствовать развитию партийно-политической системы страны», - сказано в пояснительной записке.

По мнению Нилова, предлагаемое изменение также позволит иметь легальный статус члена политической партии лицам, достигшим возраста 16 лет, которые сейчас активно принимают участие в ее работе. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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