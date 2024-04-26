Новые нацпроекты в России должны утвердить до конца года

Новые национальные проекты должны быть утверждены до конца 2024 года, их подготовку обсудят в мае на совместном заседании Госсовета и Совета по нацпроектам, сообщил на совещании президент Владимир Путин.
«Сейчас правительство вместе с субъектами федерации готовит соответствующие национальные проекты. Они должны быть утверждены до конца текущего года. В мае на совместном заседании Государственного Совета и Совета по национальным проектам обсудим текущие результаты этой работы, определимся с основными подходами по достижению целей, о которых было сказано в послании», - сказал он.
По его словам, «в предстоящие шесть лет по этим и другим направлениям предстоит очень много сделать», - пишет «Интерфакс».
Путин 29 февраля в послании Федеральному Собранию объявил о запуске в России пяти новых нацпроектов («Семья», «Кадры», «Молодежь России», «Экономика данных», «Продолжительная и активная жизнь»). Предполагается, что все из них, кроме «Молодежи России», стартуют в 2025 году.
14 марта президент предложил в мае провести совместное заседание Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам для определения путей решения задач в рамках реализации новых нацпроектов. 12 апреля он поручил правительству разработать до 30 апреля основные принципы подготовки новых национальных проектов и определить механизмы их софинансирования.