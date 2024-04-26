Общество

В Госдуму внесли законопроект о новом режиме высылки нелегальных мигрантов

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий ввести новый режим высылки нелегальных мигрантов с усилением контроля, документ доступен в думской электронной базе.

«Законопроектом предлагается дополнить Федеральный закон <...> "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" положениями, вводящими новый миграционный режим высылки», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Мигранты, в отношении которых введут режим высылки, не смогут:

менять место жительства или пребывания в России без разрешения органа внутренних дел;

выезжать за пределы региона проживания;

управлять транспортом;

приобретать имущество;

заключать брак.

Как уточняется, введение нового режима высылки предусмотрено предложениями по реформированию миграционных режимов и института гражданства, утвержденных президентом в 2020 году, пишет РИА Новости.

«Одновременно в целях устранения условий для осуществления иностранными гражданами незаконной трудовой деятельности в Российской Федерации без получения соответствующих разрешительных документов законопроектом предлагается уменьшить срок временного пребывания иностранных граждан <...> до 90 суток в течение года», — указано в законопроекте.

Для сохранения права на въезд в стране иностранный гражданин будет обязан уважать традиционные ценности и не вмешиваться в государственную политику России.