Общество

В досрочном ЕГЭ по истории спросили про участника спецоперации

В досрочном ЕГЭ-2024 по истории спросили про участника СВО, танкиста Ивана Цевуна, который участвовал в штурме одного из укрепрайонов ЛНР и уничтожил четыре машины противника.

Специальная военная операция и Герой России Иван Цевун упомянуты в задании, требующем установить соответствие между событиями и участниками этих событий, следует из открытого варианта ЕГЭ-2024 по истории, опубликованного Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ).

В марте 2022 года экипаж танка, где Цевун выполнял роль механика-водителя, штурмовал укрепрайон противника в районе города Золотое Северодонецкого района Луганской Народной Республики. Экипаж уничтожил огневую точку и скопление живой силы врага. После машина загорелась из-за зажигательной смеси, танкистам удалось потушить огонь и вернуться к выполнению боевой задачи. Завязался неравный бой с пятью танками противника, в ходе которого четыре из них были уничтожены. После этого танк российских бойцов был подбит прямым попаданием, весь его экипаж погиб, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в ЕГЭ по истории может появиться задание, посвященное спецоперации.