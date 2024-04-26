Общество

Звездное небо в Выбутах заснял псковский астроном-любитель

Ночное весеннее небо в погосте Выбуты в Псковском районе в ночь на 28 апреля заснял астроном-любитель, фотограф Петр Митрофанов. Снимки опубликованы в группе «АстроПсков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: Петр Митрофанов / «АстроПсков»

Ранее сообщалось, что в мае жители Псковской области смогут наблюдать звездопад. Максимум звездопада ожидается в ночь с 5 на 6 мая.

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Как сообщает туристический портал Псковской области, Выбуты — родина святой великой княгини Ольги, жены князя Игоря, первой христианки на Руси. С ее именем связано основание города Пскова.

Погост находится в 15 км от Пскова вверх по реке Великой. В Выбутах находилось очень важное для Пскова место — брод, которым местные жители пользуются до сих пор. В старые времена во время военной опасности псковичи посылали сюда заставы, чтобы защитить ключевые позиции города.