Общество

Названа максимальная выплата женщинам в период беременности и после родов

Максимальная выплата женщинам в период беременности и после родов в 2024 году с учетом стажа и размера зарплаты может составить до 565 тысяч рублей, рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия»).

«Все трудящиеся женщины, включая самозанятых и ИП, имеют право на компенсации в период беременности и после родов, независимо от характера своей профессиональной деятельности. В 2024 году максимальная выплата с учетом стажа и размера зарплаты за предыдущие два года может составить до 565 тысяч рублей», — сказал он.

По его словам, такие мамы могут заниматься предпринимательством и одновременно работать по трудовому договору. Выплаты по временной нетрудоспособности осуществляются за счет социального фонда, однако только для тех работниц, которые застрахованы и вносят свои взносы, пишет РИА Новости.

«Эти отчисления могут осуществляться как по собственной инициативе застрахованной предпринимательницы, так и в виде обязательных платежей, взимаемых с работодателя. Если взносы в социальный фонд не были уплачены, компенсации по временной нетрудоспособности не предоставляются», — сообщил Говырин.