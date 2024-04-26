Общество

Россиянам порекомендовали не пить алкоголь в последние дни выходных

Перед возвращением к работе после длинных выходных не стоит злоупотреблять алкоголем и нужно соблюдать режим, сообщила клинический психолог Дарья Яушева.

Согласно утвержденному правительством России графику, в честь праздника Весны и Труда россиян ждут четыре дня отдыха подряд — с 28 апреля по 1 мая. Обычный субботний выходной с 27 апреля перенесли на 29 апреля, а со 2 ноября на 30 апреля. Затем выходными будут 9 и 10 мая в честь Дня Победы, рабочий день 8 мая будет сокращенным.

«Возвращение к работе тоже стоит планировать. Во-первых, точно не стоит злоупотреблять алкоголем в последние дни — это скажется на состоянии. Алкоголь вообще не лучший помощник в отдыхе, по своему механизму это, скорее, депрессант, чем релаксант. Поэтому полезна умеренность», — рассказала Яушева.

«Полезно соблюдать примерный режим и за пару дней до возвращения к работе снова начать ложиться в такое время, чтобы высыпаться», — добавила психолог.

Также специалист рекомендует поработать с мыслями, настроить себя на то, что возвращение к работе, возможно, будет не таким простым, пишет РИА Новости.

«Накануне или в первый день может возникнуть сопротивление, но оно пройдет и получится вернуться в привычный ритм», — отметила эксперт.