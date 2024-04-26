Общество

Каждый пятый житель СЗФО занижает ожидаемую зарплату, когда ищет работу

Служба исследований hh.ru провела опрос среди соискателей в регионах Северо-Западного федерального округа и выяснила, как часто и насколько люди завышают желаемую сумму дохода, когда ищут работу.

57% опрошенных соискателей из регионов СЗФО сообщили hh.ru, что стараются всегда указывать в своих резюме желаемую заработную плату, не завышая уровень. Самыми ответственными в данном случае оказались соискатели из сферы топ-менеджмента (74%), строители (73%) и бухгалтеры (71%).

Причем чаще всего люди указывают в резюме именно желаемый доход, чтобы работодатели не присылали им вакансии с доходом ниже ожидаемого (так ответили сразу 72%) и соискателям не приходилось тратить время на рассмотрение и отказ. Еще 20% опрошенных в СЗФО, указывают желаемую зарплату в резюме, проверяя лайфхак: совпадает ли их запрос с возможностями рынка и как много предложений о работе они получат. 33% соискателей справедливо полагают, что корректно указанная зарплата в резюме, демонстрируют их уровень профессионализма и их глубокое понимание профессии в глазах работодателей.

Другие 11% респондентов из СЗФО честно признали, что завышают уровень ожидаемой зарплаты. Из них 7% стараются завышать свои запросы не более чем на 10%-15%, а вот 4% завышают свои зарплатные ожидания более чем на 15% от текущего заработка. Чаще всего завышают свои запросы ИТ-специалисты, маркетологи, врачи, а также репетиторы и преподаватели (каждый пятый опрошенный в перечисленных сферах). Примечательно, что жители СЗФО (в отличие от петербуржцев) на 7% реже, чем другие россияне завышают свои зарплатные запросы, когда ищут работу (в среднем по РФ таких 18%, а в Петербурге завышают желаемый доход сразу 21% соискателей).

Но есть еще 24% соискателей в СЗФО (каждый пятый), которые, наоборот, демпингуют и указывают в своих резюме желаемую зарплату ниже той, на которую рассчитывают. В данном случае жители СЗФО – абсолютные лидеры по РФ (в других регионах таких лишь 13%), кто чаще других россиян занижает свои зарплатные запросы! Самыми скромными оказались специалисты по закупкам (каждый третий или 28% указывает доход ниже желаемого). В разрезе возраста чаще других уменьшают свои запросы соискатели старшего возраста от 55 лет и более.

Интересно, что еще 4% соискателей в СЗФО подходят к зарплате очень легко и просто указывают желаемый доход в резюме просто по наитию. Чаще всего такой подход, в силу отсутствия опыта, практикуют молодые соискатели от 18 до 24 лет.