Общество

В России почти вдвое увеличилось число вакансий для соискателей без опыта и студентов

Число вакансий для соискателей без опыта и студентов в России в первом квартале выросло в 1,9 раза в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Средние зарплатные предложения в этой категории увеличились на 22% по графику «Полный день». Об этом сообщил ТАСС управляющий директор платформы «Авито работа» Дмитрий Пучков.

«Тренд на расширение границ найма, в рамках которого на рынок труда активно привлекаются молодежь, старшее поколение, родители в декрете, остается популярным в условиях низкой безработицы и нехватки кандидатов. Так, в первом квартале 2024 года количество вакансий для соискателей без опыта и студентов увеличилось на платформе по всей России в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Заметнее всего число предложений выросло в южных регионах страны: в Волгоградской области и в Крыму - в 2,2 раза. Такую же динамику прироста показали вакансии для кандидатов без опыта в Калининграде», - сказал Пучков.

По его словам, средние зарплатные предложения в группе вакансий «Без опыта, студенты» по всей России увеличились на 22% год к году и составили по итогам первого квартала 54 605 рублей по графику «Полный день».

«Предложения трудоустройства для начинающих сотрудников, к опыту которых работодатели не выдвигают строгих требований, размещаются практически во всех сферах деятельности. Это могут быть линейные позиции, где легко освоить нужные навыки и приступить к выполнению обязанностей через несколько часов или за один-два дня. Например, продавцы-кассиры, сборщики, комплектовщики, администраторы, операторы кол-центров и другие. Тренд на привлечение молодежи связан и с желанием работодателей самим обучать новые кадры, чтобы они максимально отвечали запросам конкретного бизнеса. Так что молодым специалистам предлагают вакансии в профильных сферах, в том числе для студентов-старшекурсников с дальнейшим трудоустройством на постоянное место», - отметил собеседник агентства.

Пучков также подчеркнул, что в сферах производства, строительства и логистики востребованы молодые специалисты как со средним профессиональным образованием, так и с дипломами вузов. Начинающих сотрудников также ждут в образовании и здравоохранении. При этом, рассказал он, многие молодые специалисты, только получившие дипломы, приходят на первое рабочее место, уже имея опыт подработки.

«Как выяснилось в ходе апрельского опроса "Авито работы", 76% россиян 18-25 лет вовлечены в этот формат занятости. Чаще респонденты отмечали, что подрабатывают для получения дополнительного дохода или во время каникул, отпусков или праздников. При этом 18% участников опроса стараются брать подработки по специальности, а 11% подрабатывают по разным специальностям в рамках одной сферы. Косвенная связь подработки с будущей профессией есть еще у 12% респондентов», - добавил собеседник агентства.