Общество

Названа максимальная и минимальная стоимость пасхального стола

Каждый год на Пасху принято собирать праздничное застолье. О том, сколько россияне потратят на минимальный и максимальный пасхальный набор, «Известиям» 29 апреля рассказала финансовый консультант сервиса «Пакет» от Х5 Ольга Матвеева.

По ее словам, набор минимум обойдется россиянам в 1088 рублей. В него входят кулич весом 500 г — 449 рублей, десяток яиц — 119 рублей, творожная пасха весом 650 г — 520 рублей.

За набор максимум россиянам придется заплатить 1623 рубля. В него входят не только традиционные продукты, но и пасхальный декор и соответствующая празднику атрибутика.

«Кулич весом 500 г — 449 рублей, десяток яиц — 119 рублей, творожная пасха весом 650 г — 520 рублей, красители для яиц шестицветные — 99 рублей, термонаклейки для 10 яиц — 59 рублей, подставка для яиц — 119 рублей, пасхальная свеча — 69 рублей, пасхальный пряник — 189 рублей», — рассказала эксперт.