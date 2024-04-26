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Общество

Врач рассказала о пользе солнцезащитных очков для здоровья

29.04.2024 21:40|ПсковКомментариев: 0

Солнцезащитные очки необычной формы и с цветными линзами могут стать стильной деталью образа, но даже их нужно подбирать правильно. О том, как это сделать и какие проблемы со здоровьем могут возникнуть из-за неправильно подобранных линз,  рассказала врач-терапевт «ИНВИТРО-Юг» Юлия Царькова.

«Солнцезащитные очки защищают глаза от повреждающего влияния ультрафиолетового излучения и яркого солнечного света. При интенсивном воздействии ультрафиолетовых лучей на глаза может возникнуть фотокератит (воспаление роговицы глаз). Длительное воздействие ультрафиолетового излучения может привести к возникновению катаракты, птеригиуму глаза, дистрофическим изменениям конъюнктивы и пр. При длительном всматривании в солнце (например, при наблюдении за солнечным затмением) может развиться солнечная ретинопатия — повреждение сетчатки глаз», — предупредила специалист.

Также она рассказала, что в ветреную погоду очки уберегут от попадания инородных предметов, мелких частиц пыли, которые могут травмировать орган зрения. Для тех, кто носит контактные линзы, очки будут защитой от пересыхания этих оптических изделий на ветру и попадания на них пыли. Помимо этого, они помогают не щуриться при ярком свете, что позволяет отсрочить появления мимических морщин, пишут «Известия».

«Очки с УФ-фильтром нужны даже в пасмурную погоду. Зимой они помогут уберечь глаза от яркого света, который отражает снег. Универсальное решение — очки с фотохромными линзами. Такие очки затемняются при воздействии ультрафиолета, в помещении они становятся прозрачными. Эта функция помогает носить аксессуар в любую погоду и время года. При этом темные линзы — не показатель того, что глаза лучше защищены от ультрафиолетовых лучей», — пояснила специалист.

По ее словам, темно-серые и зеленые не искажают силуэт предметов, а цвет окружающей среды приближен к естественному. Зеленый цвет воздействует успокаивающе на нервную систему и способствует понижению внутриглазного давления. Поэтому такие очки лучше выбрать пожилым, особенно, при глаукоме. Очки должны иметь специальную отметку или сертификат с информацией о процентах защиты от UVA- и UVB-излучения.

«В идеале на солнцезащитных очках должен быть знак UV400, такие очки имеют достаточно высокую степень защиты. Простые пластиковые очки без каких-либо фильтров, наоборот, могут усилить повреждающее воздействие ультрафиолетовых излучений. Под затемненными линзами зрачок расширяется, и в орган зрения проникает больше ультрафиолета», — предупредила врач.

Она обратила внимание, что солнцезащитные очки желательно носить в солнечную погоду, особенно чувствительны к солнечным лучам дети. Это связано с тем, что до 10 лет хрусталик ребенка пропускает больший процент ультрафиолетовых излучений, чем хрусталик взрослого человека. При этом есть риск развития нарушения зрения и заболеваний глаз.

«При выборе аксессуара для ребенка, обратите внимание на материал очков, наличие фильтров, удобна ли оправа. Очки стоит носить детям с четырех-пяти лет, до этого возраста лучше одевать ребенку панаму с широкими полями», — добавила Царькова.

При наличии заболеваний глаз очки также могут быть необходимы. В этот список входят: катаракта, глаукома, заболевания сетчатки и прочие.

Источник: Псковская Лента Новостей
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