Общество

Умер писатель Кристофер Сэнсом

Писатель Кристофер Джон Сэнсом, прославившийся историческими детективами из эпохи короля Англии Генриха VIII (1491-1547), умер в возрасте 71 года. Об этом сообщило издательство Pan Macmillan, публикующее произведения Сэнсома в Соединенном Королевстве.

«Мы безмерно опечалены известием о смерти Криса. Быть его издателями с самого начала его литературного пути было для нас огромной честью и удовольствием», - заявила управляющий директор Pan Macmillan Люси Хейл.

Сэнсом умер 27 апреля, однако об этом было объявлено только 29 апреля. Причина смерти не называется, пишет ТАСС.

Самыми известными произведениями писателя, родившегося в Эдинбурге, являются семь детективных романов, действие которых разворачивается во времена правления династии Тюдоров. Их герой юрист-горбун Мэтью Шардлейк, от лица которого ведется повествование, выполняет деликатные поручения советника Генриха VIII лорда Томаса Кромвеля на фоне масштабных религиозных преобразований в стране. Романы Сэнсома, первый из которых был опубликован в 2003 году, были отмечены критикой за сочетание исторической достоверности, исключительного внимания к деталям и захватывающих детективных сюжетов. Тираж его романов, переведенных на многие языки мира, включая русский, превышает 3 млн экземпляров.

По словам редактора Сэнсома Марии Рейт, перед смертью он сочинял восьмой роман из серии о Шардлейке. «Из-за того, что его здоровье ухудшалось, работа шла мучительно медленно. Для него всегда было крайне важно проводить скрупулезные исторические изыскания и выдерживать качество слога», - заявила Рейт, слова которой приводит газета The Daily Telegraph.

Первый роман о Мэтью Шардлейке Dissolution, выходивший в России под названием «Горбун лорда Кромвеля», был экранизирован. Премьера сериала Shardlake, в котором детектива играет Артур Хьюз, а его покровителя лорда Кромвеля - Шон Бин, должна состояться на стриминговой платформе Disney+ 1 мая.