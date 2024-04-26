Общество

Наталья Вавилова: Стрессоустойчивость и многозадачность - самое главное при работе в пункте пожарной связи

О трудностях работы на пункте связи рассказала начальник центрального пункта пожарной связи Наталья Вавилова в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«С момента поступления сообщения вы берете трубку и не знаете, что вас там ждет. Человеческую беду, человеческое горя сложно принять. Люди звонят не по самым радостным событиям. В этот момент требуется полная концентрация и возможно даже успокоить где-то людей», - поделилась Наталья Вавилова.

Начальник пунта пожарной связи отметила, что на первом месте в этой профессии стоят стрессоустойчивость и многозадачность. Потому что когда звонок принят, диспетчер должен направить силы и средства к месту происшествия