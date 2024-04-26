Общество

Память защитников Отечества почтили у монумента «Знамя Победы» в Идрице

Торжественное мероприятие, посвященное региональной памятной дате — Дню Знамени Победы, состоялось в поселке Идрица Себежского района во вторник, 30 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В этот день у монумента «Знамя Победы» собрались первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих, представители исполнительной власти, учащиеся из городов Республики Беларусь и России, воспитанники Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин» и жители поселка.

Вера Емельянова от имени губернатора региона Михаила Ведерникова поприветствовала учащихся из Республики Беларусь, Санкт-Петербурга и Псковской области и напомнила, что сегодняшняя встреча проходит в особом месте.

«Для всех нас это удивительный уголок — место силы и славы нашего Отечества. 30 апреля — региональная памятная дата, день славы наших предков, которые с этим Красным Знаменем завоевали победу для всего мира. Приветствую вас ребята, всех тех, кто чтит и помнит славные победы и славные имена. Мы не сомневаемся, что здесь мы сами обретаем силу и прочность», — сказала она.

В знак уважения к подвигу защитников Отечества к монументу почетный караул возложил гирлянду воинской славы. Вера Емельянова вместе с другими участниками торжественной церемонии возложила к мемориалу цветы. В завершение участники мероприятия под звуки метронома почтили память павших бойцов минутой молчания.

В этот день у монумента развернулись различные активности: полевая кухня и экспозиция оружия и военной техники времен Второй мировой войны, представленная Военно-историческим музеем-заповедником.

Также для учащихся запланирован бесплатный показ художественного фильма «Блиндаж» на территории Идрицкого Дома культуры. Фильм снят в Псковской области в жанре хронофантастики, события кинокартины расскажут о событиях Великой Отечественной войны. В рамках показа состоится творческая встреча с участниками съемочной бригады.