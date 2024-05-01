Общество

Музей под открытым небом «Знамя Победы» откроют в Идрице

Музей под открытым небом «Знамя Победы» откроют рядом с одноименным монументом в поселке Идрица Себежского района в этом году. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Источник: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«Его экспозиция расскажет о последних днях Великой Отечественной войны и взятии Берлина. Ключевым здесь будет макет здания Рейхстага», - отметил глава региона.

Первыми макет увидели участники митинга в Идрице, воспитанники Центра «Воин», ученики Идрицкой школы, юнармейцы, а также ребята из Санкт-Петербурга и городов Белоруссии.

«Макет является копией здания Рейхстага с высоким уровнем детализации. В нём 4600 деталей без учета ландшафта, а также 28 фигур немецких и советских солдат. Вес макета – 70 кг. Сам музей появится к дате освобождения Идрицы», - рассказал губернатор.

Проект реализуется при поддержке президентского Фонда культурных инициатив.