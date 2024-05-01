Общество

«Анализируй этно»: Моего ребёнка воспитала мигрантка. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Анализируй этно», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 1 мая. На этот раз ведущая Ольга Миронович пригласила в студию армянскую женщину Гегине Арутюнян, которая воспитала ее русского ребенка и умеет улыбаться глазами.

Гегине Арутюнян - воспитатель высшей категории и победитель конкурса воспитателей России в номинации «Верность профессии». Когда-то она работала в детском саду №7 «Росток», в который ходила дочка Ольги Миронович. Почему родители детишек, которые посещали «Росток», первое время с ней не здоровались? Чему армянский воспитатель может научить русского ребенка? Чем псковичи отличаются от армян? Слушается ли гостья студии свою маму?

Об этом и многом другом — в эфире.