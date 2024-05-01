Общество

Сергей Вострецов: Труд всегда служил гарантом стабильности страны и благополучия человека

С Праздником Весны и Труда поздравил коллег и соратников глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов в своем Telegram-канале.

«1 Мая – светлый и радостный праздник Весны и Труда по-прежнему остается одним из самых любимых в народе. Как бы ни менялись названия праздника, для всех нас этот день символизирует приход весны и возрождение природы, а вместе с тем и надежды на лучшее. 1 Мая – праздник для всех, кто своим ежедневным трудом создает завтрашний день, процветание и благополучие нашей страны», - отметил он.

Праздник Весны и Труда прославляет созидательный труд, является символом солидарности и социальной ответственности, подчеркнул Сергей Вострецов. «Труд всегда служил гарантом стабильности страны и благополучия человека», - продолжил он.

«В этот весенний день хочется всем пожелать крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, радостных эмоций и успешного выполнения намеченных планов! Пусть вместе с солнечными днями придут новые силы и идеи, а трудовые достижения каждого из нас станут достойным вкладом в дальнейшее развитие и процветание нашей Великой России! Позвольте от души пожелать вам всего самого доброго и благополучия вашим родным и близким!» - добавил Сергей Вострецов.