Общество

Эксперт рассказал о пользе труда для сохранения здоровья психики

Правильно организованный труд позволяет сохранить психическое здоровье человека и снизить риск расстройств психики. Об этом заявила в День солидарности трудящихся 1 мая сотрудник лаборатории психогигиены и психопрофилактики НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России Лилия Рейнгард.

«Именно правильно организованный труд позволяет человеку сохранить и поддержать психическое здоровье. Регулярные умственные нагрузки — важная часть профилактики когнитивных расстройств», — отметила эксперт.

Мозг находится в тонусе, когда человек решает разные логические задачи, читает, усваивает новую информацию. Не менее важны и физические нагрузки, пишут «Известия».

«Всё это — часть комплекса профилактики деменции», — продолжила специалист.

Она также обратила внимание, что ранний уход на пенсию и следующее за ним снижение востребованности могут вызвать когнитивные аффективные расстройства. Если человек уходит на пенсию и при этом живет один, то он оказывается в условном одиночестве, продолжила Рейнгард.

«Коллектив помогает развивать социальные навыки и гибкость мышления, человек получает поддержку, может обратиться за советом. И если происходит какой-то недуг, то в общении с людьми его легче заметить. Таким образом, повышается возможность раньше получить квалифицированную помощь», — добавила она.

Важнейшим признаком психологического и психического здоровья она назвала умение ставить цели, достигать их, а также развивать профессиональные навыки.