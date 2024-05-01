Общество

Юрист рассказала о ситуациях, когда наследники отказываются от положенного им имущества

О ситуациях, когда наследники отказываются от, казалось бы, выгодного наследства, рассказала кандидат юридических наук, доцент кафедры Российского университета адвокатуры и нотариата, Doctor of Legal Administration НИУ ВШЭ Елизавета Селезнёва.

«Споры и тяжбы за наследство между родственниками умершего — не редкость. Бывают сложные случаи, разбирательства по которым тянутся не один месяц. Скажем, гражданка завещала свой дом младшему сыну, но забыла прописать в завещании участок. Теперь на него претендует старший сын, который в ссоре с младшим. Такие разбирательства отнимают у людей время, нервы и деньги. Если вы морально или материально не готовы вступить в длительный и изматывающий судебный конфликт за спорное наследство, то, возможно, правильно будет отказаться от наследства в пользу другого лица», — рекомендует юрист.

Также эксперт рассказала о ситуации, когда людям достается в наследство малорентабельный участок в глубокой деревушке, о существовании которой они узнают только после смерти дальнего родственника. А вступать в наследство и возиться с этим участком им не хочется из экономии времени, пишет RuNews24.

«Или другой случай: человек наследует бизнес своего родственника, но не намерен заниматься предпринимательской деятельностью и закрывать обязательства по налогам и взносам, которые не успел закрыть покойный владелец. Нет ничего странного, что в таких случаях наследники отказываются от выпавшего на их долю «богатства», — рассказала спикер.

Помимо прочего, случается, что гражданин отказывается от наследства по личным или этическим соображениям.

«Например, он находился с наследодателем в неприязненных отношениях и теперь не хочет иметь с его имуществом ничего общего. Либо человек из гуманных соображений отказывается от наследства в пользу другого лица, которого связывали с покойным более тесные связи, и который испытывает материальные трудности. В жизни всякое бывает», — добавила юрист.