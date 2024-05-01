Общество

Аналитик объяснил, в чем плюсы и минусы системы «умный дом»

В России уже порядка миллиона домохозяйств оснащены системой «умный дом» или ее элементами, и этот сегмент рынка продолжит расти, уверен ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

«С системой "умный дом" вы можете контролировать, что происходит в доме. Если есть дети, то вы можете проверять, вернулись они из школы или нет. Если у вас маленькие дети – это радио-няня, климат-контроль, температура, влажность и прочее. Вы можете менять параметры умной техники. Такие системы стоят относительно недорого, по сравнению с тем, как было еще пять-шесть лет назад. При этом подключить "умный дом" может любой человек», – сказал Эльдар Муртазин в интервью радио Sputnik.

По его словам, чаще всего такие системы устанавливают на дачах.

«Решения "умного дома" в основном устанавливают на дачах, потому что это хорошая история для контроля за тем, как работает, например, котел, какая используется температура. Или для контроля за периметром: кто-то залез на участок или не залез», – добавил Эльдар Муртазин.

Однако «умный дом» – не панацея, продолжил аналитик. Это удобное решение, но полагаться на него, например, в сфере охраны, не стоит, считает он.

«Умный дом напрямую зависит от наличия интернета и от того, насколько он качественный, чтобы не было перебоев. И надо понимать, что это все-таки бытовые системы, и полагаться на них с точки зрения охраны – а это одна из популярных функций "умного дома" – ненадежное решение, потому что оно не имеет резервирования и прочих вещей. Главное – не переусердствовать, не полагаться на "умный дом", как на некую панацею. И следующий момент – не выбирать системы неизвестных мелких производителей, потому что вы рискуете тем, что ваш "умный дом" просто сломается», – заключил Эльдар Муртазин.