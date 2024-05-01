Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Онлайн-викторина про Псковскую область
ФКГС поселок Панино
ENERGY кешбэк-игра
Проезд дешевле
«Метражи» Кадастровые работы
Господин Рейтингомер
Кабельный потенциал
топ-5 рецептов пасхи
взгляд в будущее ИТ в образовании
Изысканный чай в «Лавке купца»
топ заведений для выпускников
тендер от ПЭМЗ
ответы на все вопросы
места для выпускного
Праздник Весны и Труда
Матросовы не узнанные нами...
 
 
 
ещё Общество 01.05.2024 19:000 Температура выше нормы и дефицит осадков ожидаются в Псковской области в мае 02.05.2024 09:000 Признаки слежки мошенников за смартфоном назвали в Госдуме 02.05.2024 08:470 Диетолог назвала полезное блюдо в меню ресторанов фастфуда 02.05.2024 08:330 Двухдневная рабочая неделя началась у россиян 02.05.2024 08:180 Прогнозировать здоровье детей до их рождения научились в России 02.05.2024 08:010 «Слов нет, одни эмоции»: школьный стадион в Локне завалили мусором
 
 
 
Самое популярное 25.04.2024 14:310 С семью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области 25.04.2024 16:300 В Пскове найдена погибшей 39-летняя женщина 27.04.2024 10:004 Названа дата завершения отопительного сезона в Пскове 28.04.2024 21:390 С шестью погибшими бойцами СВО простились в Псковской области 25.04.2024 09:304 Новая жизнь «Октября»
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Признаки слежки мошенников за смартфоном назвали в Госдуме

02.05.2024 09:00|ПсковКомментариев: 0

Произвольное включение камеры или микрофона смартфона, а также самозапуск программ в фоновом режиме могут быть признаками слежки мошенников за пользователем через его телефон, рассказал член комитета ГД по информполитике Антон Немкин.

«Существует несколько признаков, по которым можно определить, что за вами следят через ваше устройство. Например, об этом могут свидетельствовать быстрый расход аккумулятора, произвольное включение различных функций, например, микрофона или видеокамеры, а также самозапуск программ в фоновом режиме. Любая "самостоятельная" деятельность смартфона должна вызывать настороженность», - приводит слова Немкина РИА Новости.

Депутат отмечает, что если обнаружена такая подозрительная работа смартфона, в первую очередь стоит проверить догадки, воспользовавшись специальными сервисами, которые есть для этих целей у каждого оператора связи.

«В большинстве случаев необходимо просто набрать короткий код и отправить по определенному номеру. Делать это также нужно аккуратно – желательно под руководством сотрудников салонов сотовой связи», - добавил парламентарий.

Также депутат посоветовал хранить свои данные на внешних дисках, чтобы при необходимости была возможность сбросить устройство до заводских настроек.

Теги: #мошенники
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Где будете отдыхать на майских праздниках?
В опросе приняло участие 295 человек
02.05.2024, 09:150 Выдачи ипотеки в марте упали почти на 40% 02.05.2024, 09:000 Признаки слежки мошенников за смартфоном назвали в Госдуме 02.05.2024, 08:470 Диетолог назвала полезное блюдо в меню ресторанов фастфуда 02.05.2024, 08:330 Двухдневная рабочая неделя началась у россиян
02.05.2024, 08:180 Прогнозировать здоровье детей до их рождения научились в России 02.05.2024, 08:010 «Слов нет, одни эмоции»: школьный стадион в Локне завалили мусором 02.05.2024, 07:590 Красить яйца начинают православные христиане в Чистый Четверг 02.05.2024, 07:390 Полив дорог проводят на улицах Пскова
02.05.2024, 07:190 Смена погоды ожидается на Северо-Западе 02.05.2024, 07:000 Число пользователей даркнета в России снизилось вдвое 01.05.2024, 22:000 Псковичи успешно выступили на соревнованиях по тяжелой атлетике в Коми 01.05.2024, 21:401 Вакансии открыты в патрульно-постовой службе в Пскове
01.05.2024, 21:250 Два автомобиля столкнулись на Завеличье 01.05.2024, 21:201 В Псковской области завершилось голосование за объекты благоустройства по нацпроекту 01.05.2024, 21:000 До +20 градусов ожидается в Псковской области 2 мая 01.05.2024, 20:400 Учащиеся псковского колледжа узнали о работе криминалистов
01.05.2024, 20:200 Аналитик объяснил, в чем плюсы и минусы системы «умный дом» 01.05.2024, 20:001 «Собственной персоной»: Лидер псковских профсоюзов Игорь Иванов о Первомае. ВИДЕО 01.05.2024, 19:400 Экскурсия-эмпатия пройдет в Псковском музее ко Дню Победы 01.05.2024, 19:200 Юрист рассказала о ситуациях, когда наследники отказываются от положенного им имущества
01.05.2024, 19:000 Температура выше нормы и дефицит осадков ожидаются в Псковской области в мае 01.05.2024, 18:400 Открылся прием заявок для участия предприятий общепита в фудкорте на фестивале «Добрый рок» 01.05.2024, 18:200 Игорь Иванов: Достойный труд каждого – гарантия благополучия семьи и развития страны 01.05.2024, 18:000 Пожилой мужчина попытался подкупить таможенника в Пыталовском районе за 3100 долларов
01.05.2024, 17:400 Эксперт рассказал о пользе труда для сохранения здоровья психики 01.05.2024, 17:202 Россиянам увеличили лимит бесплатного перевода между своими счетами 01.05.2024, 17:000 Более 30 млн рублей направлено на строительство новых коттеджей на пустошкинской турбазе «Алоль» 01.05.2024, 16:400 Псковская делегация участвует в праздновании 80-летия партизанской операции в Белоруссии
01.05.2024, 16:200 Фотофакт: Тюльпаны расцвели в центре Пскова 01.05.2024, 16:004 Игорь Иванов: Профсоюзным здравницам не хватает медработников 01.05.2024, 15:400 Умер продюсер легендарных групп «Кино», «Алиса» и «Аквариум» Андрей Тропилло 01.05.2024, 15:320 Праздник Весны и Труда в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ
01.05.2024, 15:200 Движение транспорта ограничат на участке улицы Герцена в Пскове 3 мая 01.05.2024, 15:000 Сергей Вострецов: Труд всегда служил гарантом стабильности страны и благополучия человека 01.05.2024, 14:401 Игорь Иванов: Главные вопросы решаются не на площадях, а за столом переговоров 01.05.2024, 14:300 В России выросли акцизы на вино
01.05.2024, 14:231 За права трудящихся 01.05.2024, 14:000 «Анализируй этно»: Моего ребёнка воспитала мигрантка. ВИДЕО 01.05.2024, 13:400 Водителей предупреждают о трубе на проезжей части улицы Советской Армии в Пскове 01.05.2024, 13:200 Художественные дневники Коринны Претро о жизни «рядом с Пушкиным» экспонируют в Тригорском
01.05.2024, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной»: Лидер псковских профсоюзов Игорь Иванов о Первомае 01.05.2024, 12:500 В России стартовала обязательная маркировка икры 01.05.2024, 12:400 Пскович попался на краже спиртного и более 10 шоколадных батончиков 01.05.2024, 12:200 Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем Весны и Труда
01.05.2024, 12:180 Часовня сгорела на Духовой горе в Псковской области 01.05.2024, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Анализируй этно»: Моего ребёнка воспитала мигрантка 01.05.2024, 11:400 Псковичка в соцсетях поблагодарила полицейских за задержание мошенника 01.05.2024, 11:200 «Собственной персоной»: Лидер псковских профсоюзов Игорь Иванов о Первомае
01.05.2024, 11:000 Потребление вина в мире упало до минимума с 1996 года 01.05.2024, 10:400 Александр Котов: Вклад каждого труженика в развитие региона очень важен 01.05.2024, 10:200 «Анализируй этно»: Моего ребёнка воспитала мигрантка 01.05.2024, 10:000 Великая среда — особый день Страстной седмицы: богослужение, приметы, что нельзя делать
01.05.2024, 09:400 Древнюю башню продолжают реставрировать в Печорах 01.05.2024, 09:200 Музей под открытым небом «Знамя Победы» откроют в Идрице 01.05.2024, 09:000 Праздник Весны и Труда отмечают в России 30.04.2024, 22:120 О причинах буллинга среди детей рассказала психолог
30.04.2024, 22:000 Офтальмолог рассказала, в каких случаях возможно восстановить зрение 30.04.2024, 21:400 Полиция устанавливает личность женщины, скелет которой нашли в Пскове 30.04.2024, 21:200 Псковские гимнастки будут представлять СЗФО на Спартакиаде 30.04.2024, 21:000 Эксперт рассказал, как хакеры используют публичные точки Wi-Fi
30.04.2024, 20:410 Депутат назвал самые распространенные мошеннические схемы при покупке дачи 30.04.2024, 20:200 Банки потеряют важный источник заработка на россиянах уже с мая 30.04.2024, 20:000 14 медалей завоевали псковские гимнастки на первенстве СЗФО 30.04.2024, 19:400 «Дело вкуса»: Пицца с русской душой. ВИДЕО
30.04.2024, 19:203 В Госдуме оценили вероятность блокировки YouTube 30.04.2024, 19:001 Дорогу до турбазы в Пушкинских Горах привели в порядок 30.04.2024, 18:390 Центробанк рассказал об основных схемах нелегальных кредиторов и создателей финансовых пирамид 30.04.2024, 18:200 10 медалей завоевали псковские спортсмены на турнире по боксу в Великом Новгороде
30.04.2024, 18:040 Денис Иванов об итогах 21-й сессии гордумы, курортном сборе и лошадях в парках 30.04.2024, 18:000 «Беседка»: 375 лет Пожарной охране России. ВИДЕО 30.04.2024, 17:400 Память защитников Отечества почтили у монумента «Знамя Победы» в Идрице 30.04.2024, 17:200 Наталья Вавилова: Стрессоустойчивость и многозадачность - самое главное при работе в пункте пожарной связи
30.04.2024, 17:000 Чего нельзя делать с «выпавшим из гнезда» птенцом, рассказал орнитолог 30.04.2024, 16:400 Псковские следователи принимают участие в поисковых работах 30.04.2024, 16:200 До восьми тонн воды вмещается в одну пожарную машину - Владимир Латышев 30.04.2024, 16:000 «Экопром» приглашает водителей для работы в Гдове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru