Общество

Умерла актриса из сериала «Солдаты» Галина Давыдова

Актриса из сериалов «Час Волкова» и «Солдаты», заслуженная артистка России Галина Давыдова умерла на 49-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Российского института театрального искусства (ГИТИС).

«Ушла из жизни заслуженная артистка РФ, доцент кафедры вокального искусства, кандидат педагогических наук Галина Евгеньевна Давыдова», - сказано в тексте сообщения.

Причина смерти актрисы не называется.

Давыдова родилась 12 октября 1975 года в Советске Тульской области. Она окончила вокальный факультет Тульского колледжа искусств имени Даргомыжского и ГИТИС.

Актерская карьера Давыдовой началась в 2000 году с роли в комедии «Особенности банной политики, или Баня-2». Она также снялась в шестом сезоне телесериала «Солдаты» и первом, третьем и пятом сезонах «Часа Волкова».