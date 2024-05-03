Общество

В Госдуме назвали профессии, которые могут исчезнуть из-за ИИ

Из-за внедрения искусственного интеллекта в зоне риска находятся такие профессии, как специалисты службы поддержки клиентов, администраторы, а также копирайтеры, считает член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

«Проблема безработицы из-за ИИ России сейчас точно не грозит. Тем не менее есть ряд профессий, которые все же находятся в потенциальной зоне риска. Например, это специалисты службы поддержки клиентов. Это касается тех компаний, большинство обращений в которые повторяются. В связи с этим легко выстроить алгоритм решения для самых популярных запросов, тем самым сократив количество сотрудников», — сказал он.

Также, как полагает депутат, может сократиться количество администраторов – «многие компании уже внедряют роботизированные системы на ресепшене, которые способны, например, отвечать на звонки и вести полноценные диалоги с клиентами».

По словам Немкина, согласно недавнему социологическому опросу, как минимум 16% граждан переживают, что новые технологии могут спровоцировать безработицу.

«ИИ также полезен для обработки больших объемов данных и прогнозирования, поэтому может конкурировать со специалистами в области аналитики и исследований. Способность генерировать тексты на заданную тему, нужной структуры и объема делает ИИ и конкурентом для копирайтеров», — добавил собеседник.

При этом, по мнению парламентария, заменить человека во всем ИИ не сможет, пишет РИА Новости.

«Как минимум, не стоит исключать фактор того, что многие люди просто не хотят взаимодействовать с роботизированными системами – в силу тех или иных убеждений при наличии альтернативы они лучше обратятся к живому специалисту. Кроме того, ИИ пока все еще регулярно ошибается, а потому нуждается в постоянном человеческом контроле. Результаты работы ИИ всегда должны подвергаться критическому анализу специалистов», — заключил он.