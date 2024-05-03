Общество

Россиянам рассказали, как есть куличи без вреда для здоровья

Взрослому человеку достаточно съесть 100-200 граммов кулича, причем в первой половине дня. Некоторым людям они противопоказаны. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

«Кулич изготавливается из сдобного теста с добавлением масла или маргарина, сахара. Он изначально не может быть диетическим. Поэтому нужна мера. Взрослому человеку без вреда для здоровья достаточно съесть 100-200 граммов и желательно в первой половине дня. Однако индивидуальная норма зависит от того, как человек расходует энергию и что еще входит в меню кроме пасхальной выпечки», — сказал он.

Тяжельников отметил, что лицам, имеющим риски по здоровью, например, страдающим с ожирением или сахарным диабетом, лучше воздержаться от куличей или использовать при их приготовлении альтернативные рецепты. Например, выпекать их из муки с низким гликемическим индексом (мука из подсолнечника, льна, с добавлением клетчатки и сахарозаменителей, пишет РИА Новости.

Он также добавил, что популярное детское угощение на Пасху — шоколадные яйца— также лучше употреблять в меру: детям с четырех-пяти лет — 5-10 граммов не более двух раз в неделю, детям постарше — 20-30 граммов. Врач призвал внимательно смотреть, сколько граммов шоколада содержится в яйце и обращать внимание на его качество. По его словам, шоколад должен быть натуральным и без добавок.