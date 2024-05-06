Общество

Эксперт предупредила о схеме мошенников, разработанной к 9 мая

Мошенники могут обманывать пенсионеров, обещая денежные выплаты к 9 мая, рассказала куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова.

«В преддверии 9 мая самой распространенной легендой, как и в прошлые годы, выступили обещания праздничных выплат (от президента, от правительства, от глав регионов – суммы и источники разнятся при сохранении сути обмана). Конечно, большинство пенсионеров, живущих на пенсию, ищет и радуется любой финансовой поддержке», — сказала Алла Храпунова.

Она подчеркнула, что пенсионеры в большинстве случаев являются самой уязвимой категорией для уловок мошенников, что обусловлено воспитанием, привычками и доверием, которые сопровождали их в течение жизни, а легенды мошенников подстраиваются под психологию пожилых людей и эксплуатируют привычные им ценности.

«Стоит отметить, что политика государства сейчас ориентирована на данную категорию жителей, разработано множество социальных мер поддержек, индексируются пенсии, выделяются дотации и льготы на различные виды оплат. Поэтому легенда мошенников о денежной выплате к празднику с большой вероятностью может вызвать доверие пенсионеров», — отметила Алла Храпунова.

По ее данным, уже сейчас есть истории, когда мошенники, обещая праздничную выплату, просили или же предварительную оплату услуг сопровождения (комиссии), налога, или же персональные данные (реквизиты банковских карт, удостоверений, социальной карты). Также Храпунова предупреждает, что можно ожидать и компрометации аккаунта на Госуслугах, пишут РИА Новости.