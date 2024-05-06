Общество

На 73% увеличилось количество вакансий для людей с инвалидностью в СЗФО

Аналитики hh.ru в преддверии Международного дня борьбы за права инвалидов выяснили, какова ситуация с построением карьеры для таких соискателей, какие профессии наиболее доступны для них, а также как меняются зарплаты в инклюзивных вакансиях.

Всего, по данным Росстата, на начало 2023 года в России было 11,7 млн инвалидов, из них 4,15 млн - трудоспособного возраста. По данным Общественной палаты, трудоустроены из них были порядка 1 млн. человек.

Между тем аналитика российского рынка труда показывает, что инклюзия становится всё более глубокой. Так, число вакансий, за январь-апрель 2024 года, размещённых на hh.ru и доступных для людей с инвалидностью достигло 90,7 тысячи По сравнению с тем же периодом 2023 года, когда было размещено порядка 62,4 тысячи вакансий, количество предложений о работе, доступных инвалидам, в этом году выросло на 45% по всей стране.

В разрезе регионов СЗФО абсолютным лидером по числу вакансий, доступных соискателям с инвалидностью оказался Петербург – более 9,3 тысячи вакансий с января по апрель было размещено здесь местными работодателями. Причем по сравнению с тем же периодом 2023 года местные компании стали размещать инклюзивные вакансии на 83% чаще. На втором месте по числу вакансий для соискателей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в СЗФО – Ленобласть (более 1 тыс. вакансий, что на 50% больше, чем в начале 2023. На третьем месте – Калининградская область (более 800 вакансий для инвалидов, что на 81% больше, чем в прошлом году). При этом сильнее всего год к году число инклюзивных вакансий в СЗФО выросло в Новгородской области – сразу на 108%. В целом по СЗФО готовность работодателей брать инвалидов на работу выросла на 73%, что превышает общероссийскую динамику.

Количество вакансий, доступных соискателям с инвалидностью в регионах СЗФО и динамика спроса на соискателей с ОВЗ за год, по данным hh.ru:

Инфографика: пресс-служба hh.ru Северо-Запад

В свою очередь предлагаемая зарплата за период с января по апрель этого года в инклюзивных вакансиях достигла 72 200 руб., за год работодатели нарастили объём дохода в таких предложениях о работе на 28% (в начале 2023 года средний доход в инклюзивных вакансиях был 56 600 руб.).

Если говорить про профессии с сферы, то здесь статистика показывает, что людям с инвалидностью проще всего сейчас найти работу в качестве курьера (26% или каждая четвёртая вакансия для кандидатов с ОВЗ), страховых агентов, операторов колл-центров в продажах (17%), в сфере финансов в качестве специалиста по взысканию задолженности (11% или каждая десятая инклюзивная вакансия), преподавателей (8%), специалистов тех.поддержки (6,5%).

Касательно проблематики занятости трудоустройства инвалидов, она, безусловно, остается. Местные соискатели с ОВЗ могут сталкиваться с такими же проблемами, как и кандидаты из других регионов. Всё же рынок труда дает достаточно узкий выбор профессий и сфер, доступных для карьерного развития. В данном случае, мы понимаем, что часть отраслей всё ещё достаточно закрыты для соискателей с ОВЗ (энергетика, ЖКХ, лесная промышленность, добыча сырья и др.) в силу своей специфики.

Между тем сами соискатели не обязаны указывать в резюме в информации о себе данные об инвалидности, если только сами не захотят этого. То есть работодатель может узнать, что собеседует соискателя с ОВЗ только в момент интервью. Более того, инвалидность — это не деловое качество сотрудника. Деловое качество — это способность выполнять свою работу сотрудником. И поскольку сейчас век удалённой работы, границы того, что специалист может делать с физической точки зрения, стираются. А связи с тем, что удаленка как актуальный формат работы остаётся достаточно востребована как у работодателей, так и у соискателей, кандидаты с ОВЗ могут теперь быстрее находить дистанционную работу. Это подтверждают и цифры: порядка 36% вакансий, доступных соискателям с ОВЗ в целом по стране предполагают именно удаленный формат работы. Это на треть больше, чем в начале прошлого года.

«Демографическая заморозка» началась и будет держаться на рынке труда ещё достаточно долго. И сейчас мы видим простую картину: нехватка рабочих рук влечёт за собой перераспределение внимания работодателей на «новые» группы работников: декретницы, женщины, возрастные, соискатели с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). С начала 2024 года мы заметили интересные тенденции на рынке труда, касающиеся трудоустройства инвалидов. Так, за первые месяцы 2024 года по РФ число инклюзивных вакансий впервые превысило 90 тыс. Год к году динамика таких вакансий внушительная: +45%. Количество вакансии с удаленным форматом работы и маркировкой «Доступно соискателям с инвалидностью» тоже растёт», - отмечает директор hh.ru СЗФО Юлия Сахарова.