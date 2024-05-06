Общество

11 делегатов представляют Псковскую область на форуме «Пик возможностей»

11 делегатов представляют Псковскую область на форуме «Пик возможностей». Форум проходит в Нижнем Новгороде с 5 по 8 мая. Всего в нём принимают участие полторы тысячи человек со всей страны, в том числе из новых регионов, а также из Абхазии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном центре молодёжи и общественных инициатив.

Фото: Центр молодёжи и общественных инициатив Псковской области

Команда псковского региона – это грантополучатели 2020-2023 годов, эксперты, наставники, амбассадоры «Росмолодежь. Гранты», представители некоммерческих организаций, высших учебных заведений, потенциальные участники грантовых конкурсов «Росмолодежи» 2024 года, а также региональные координаторы «Росмолодежь.Гранты».

Все они подавали заявку и прошли серьёзный отбор, чтобы попасть на форум и представлять регион. И теперь каждого участника ждёт насыщенная образовательная и культурная программа: тренинги, лекции и мастер-классы, направленные на профессиональное развитие; экскурсии по Нижнему Новгороду и другие досуговые мероприятия.

«Пик возможностей» направлен на выстраивание эффективной коммуникации внутри молодежных сообществ, проработку уникальной траектории развития. Самые активные участники смогут получить на форуме грантовую поддержку своих проектов и помощь в их реализации.