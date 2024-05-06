Псковские росгвардейцы участвуют в акции «Бессмертный автополк»

Накануне Дня Победы сотрудники вневедомственной охраны псковской Росгвардии присоединились к акции «Бессмертный автополк». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области
Экипажи групп задержания перед выходом на маршруты патрулирования размещают на служебных автомобилях фотографии участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
Таким образом росгвардейцы отдают дань уважения поколению победителей, которое отстояло свободу и независимость Родины, отметили в ведомстве.
В течение недели служебные автомобили вневедомственной охраны с портретами победителей будут выходить на маршруты патрулирования в круглосуточном режиме в городах и населенных пунктах Псковской области.