Реставрацию памятника Матросову в Великих Луках планируют завершить до 15 июня

Ремонтно-реставрационные работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Могила Матросова Александра Матвеевича (1924-1943)» планируют завершить в Великих Луках до 15 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Реставрационные работы начались 19 апреля. Деньги на реставрацию памятника выделили из бюджета области.

Памятник в Великих Луках сооружён в 1954 году на могиле героя, чьи останки в июне 1948 года были перенесены в Великие Луки из-под деревни Чернушки, где Матросов геройски погиб и был первоначально похоронен.

Александр Матросов - Герой Советского Союза, красноармеец, стрелок-автоматчик 2-го отдельного стрелкового батальона 91-й отдельной Сибирской добровольческой бригады имени И. В. Сталина 6-го Сталинского Сибирского добровольческого стрелкового корпуса оперативной группы генерала Герасимова Калининского фронта, член ВЛКСМ.

27 февраля 1943 года 2-ой батальон получил приказ атаковать опорный пункт в районе деревни Чернушки Локнянского района Калининской области (со 2 октября 1957 года — Псковской области). Как только советские солдаты пришли в лес и вышли на опушку, они попали под сильный огонь противника — три пулемета в ДЗОТах перекрывали подступы к деревне. На подавление огневых точек были высланы штурмовые группы по два человека. Один пулемет подавила штурмовая группа автоматчиков и бронебойщиков; второй ДЗОТ уничтожила другая группа бронебойщиков, но пулемет из третьего ДЗОТа продолжал простреливать всю лощину перед деревней. Попытки подавить его не увенчались успехом. Тогда в сторону ДЗОТа поползли красноармейцы Петр Огурцов и Александр Матросов. На подступах к ДЗОТу Огурцов был тяжело ранен, и Матросов принял решение завершить операцию в одиночку. Он подобрался к амбразуре с фланга и бросил две гранаты. Пулемет замолчал. Но как только бойцы поднялись в атаку, из ДЗОТа вновь был открыт огонь. Тогда Матросов поднялся, рывком бросился к ДЗОТу и своим телом закрыл амбразуру. Ценой своей жизни он содействовал выполнению боевой задачи подразделения.

Он погиб в 19 лет. Его подвиг широко освещался в газетах, журналах, литературе, кино и стал в русском языке устойчивым выражением.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 1943 года Александр Матросов удостоен посмертно звания Героя Советского Союза.