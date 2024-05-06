Общество

Имена Героев России присвоили трём юнармейским отрядам в Псковской области

Имена Героев России присвоили трём юнармейским отрядам Псковской области сегодня, 6 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Торжественное мероприятие прошло во время прибытия тематического поезда Минобороны РФ «Сила в правде» в Псков.

Имя кавалера ордена Мужества, лейтенанта Дениса Дементьева присвоено отряду школы №4 Опочецкого района, имя кавалера ордена Мужества, лейтенанта Антона Филичкина - отряду лицея № 10 города Пскова, имя кавалера ордена мужества, лейтенанта Антона Золотова - отряду «Беркут» Опочецкого района.

Кроме того, боевое знамя 631-го артиллерийского полка, который освобождал от фашистских оккупантов в 1944 году город воинской славы Псков, передали на вечное хранение в Военно-исторический музей-заповедник.

Напомним, старт акции «Сила в правде» был дан 23 февраля 2024 года на Киевском вокзале Москвы. В маршруте поезда 67 субъектов России. Состав уже проехал большую часть пути, побывав в Сибири и на дальнем Востоке. Завершит поезд свое путешествие длинною в 34 тыс. километров в Москве 8 мая.

Цель акции — противодействие попыткам фальсификации истории, демонстрация успехов и достижений армии и флота.