Общество

Псковичам рассказали о преимуществах сухого молока

Сухое молоко изготавливается из натурального коровьего молока, поэтому обладает практически всеми полезными качествами обычного.

«В больших количествах в сухом молоке содержатся кальций, калий, фосфор, магний. Одним из главных плюсов такого продукта является, конечно же, срок хранения», - рассказали о преимуществах сухого обезжиренного молока «Молочные продукты Пушкиногорья» на Пушкиногорском маслодельно-сыродельном заводе.

Фото: ru.freepik.com

Сухое молоко можно использовать при приготовлении каш, выпечки, запеканок, омлетов и других молочных блюд.

Самое важное – использовать в процессе разведения сухого молока только тёплую воду (не кипяток).

Необходимые пропорции:

- 200 мл жидкости,

- 5 чайных ложек молочного порошка (25 г),

- вливаем воду тонкой струйкой, одновременно помешивая содержимое.

- наслаждаемся!

Отметим, что смесь из сухого молока также включают в рацион людей, которым противопоказан холестерин.