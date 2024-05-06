Общество

Назван самый выгодный для отпуска летний месяц

Наиболее выгодным для отпуска месяцем лета является июль, потому что в нем много рабочих дней, сообщила директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

«Если рассматривать период с июня по август 2024 года, то самым выгодным месяцем для использования отпуска будет июль, а менее выгоден июнь. Логика определения выгодных и невыгодных месяцев для отпуска определяется количеством рабочих дней. Чем их меньше в месяце, тем менее выгодно брать отпуск в этот период», — сказала эксперт.

Она пояснила, что количество в месяце рабочих и выходных дней не влияет на размер заработной платы работников, получающих оклад. Стоимость же рабочего дня в разные месяцы может отличаться. В те, где мало рабочих дней, может быть невыгодно уходить в отпуск, поскольку «цена» одного рабочего дня может быть выше среднедневного заработка. Из него рассчитывается отпуск. И, наоборот, чем больше в месяце рабочих дней, тем выгоднее использовать отпуск в этот месяц.

«Шестьдесят девять процентов опрошенных россиян планируют взять отпуск летом: 17% будут отдыхать в июне, 28% — в июле, а 24% — в августе. Не планируют в это время брать отпуск 31% респондентов», — свидетельствуют данные исследования «Работы.ру».

В исследовании, которое проводилось методом интернет-опроса с 20 марта по 10 апреля, участвовали более 3,6 тысячи человек по всей территории России старше 18 лет.