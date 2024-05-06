Общество

В России создадут банк биоматериалов здоровых людей

Крупнейший в стране банк биоматериалов здоровых людей появится в Сеченовском университете Минздрава России. Его основной задачей будет как можно раньше обнаружить изменения в показателях крови и мочи, указывающие на повышение рисков развития тех или иных заболеваний. Таким образом врачи смогут увидеть и предотвратить угрозу патологии на самых ранних стадиях.

«Такие исследования похожи на обратный инжиниринг. В идеале, однажды получив биоматериал, мы начнем отслеживать донора на протяжении всей его жизни. Будем знать, чем он заболел, — гипертонией, раком, чем-то еще. А потом посмотрим, как изменялись результаты анализов, и ретроспективно найдем те, которые были связаны с ранними стадиями болезни или повышенным риском ее развития. Это очень сложная задача, в том числе и технологически. Но результаты таких исследований позволят отслеживать минимальные колебания показателей и прогнозировать риск развития заболевания задолго до его начала», — рассказала директор нового биобанка Анна Семина.

Как отметили разработчики, собранные биоматериалы дадут возможность комплексно оценивать состояние организма, рассчитывать биологический возраст, прогнозировать факторы, связанные со старением и образом жизни. Это даст возможность дать врачам рекомендации по изменению образа жизни пациента, пишут «Известия».

Необходимые биоматериалы можно будет получить во время обычных медосмотров и диспансеризаций. Заполнив соответствующие документы об информированном согласии, доброволец будет сдавать кровь или иной материал для дальнейшего изучения.