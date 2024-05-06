Общество

Псковские курсанты привели в порядок братское захоронение

Братское захоронение времен Великой Отечественной войны в деревне Мозгирино Псковского района привели в порядок курсанты Псковского филиала Университета ФСИН России вместе с инспектором отдела кадров и работы с личным составом Середкинской исправительной колонии № 4 Викторией Соколовой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

В этом месте покоятся более 300 человек, из них офицеров – 17, сержантов и солдат – 284. На памятном знаке с перечислением имен героев Великой Отечественной войны есть надпись: «Вечная слава героям, погибшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины».

Отметим, что ежегодно по сложившейся традиции накануне Дня Победы сотрудники и курсанты приводят в порядок это братское захоронение, тем самым отдавая дань памяти и уважения тем, кто отдал свои жизни в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.