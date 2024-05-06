Общество

Ежемесячная проверка готовности системы оповещения пройдет в Псковской области 8 мая

Ежемесячная проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (РАСЦО) пройдет в Псковской области 8 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

В 8.00 запланировано включение электросирен и передача сигнала «Внимание всем» путем запуска электросирен и громкоговорителей.

Ежемесячная проверка готовности системы оповещения населения проводится с целью поддержания ее в готовности к задействованию по предназначению.